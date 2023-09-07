Юные супергерои устраивают разнос в трейлере сериала «Поколение «Ви» из вселенной «Пацанов»

Стрим-сервис Amazon Prime Video представил свежий трейлер дерзкого телекомикса «Поколение «Ви», являющегося спин-оффом «Пацанов». В представленном ролике полноценно знакомят с действующими лицами, а также показывают их уникальные суперспособности, некоторые камео и ряд довольно жестоких сцен. Первые три эпизода выйдут на стриминге 29 сентября.

Основное действие развернется в американском университете имени Годолкина, где учатся осваивать свои сверхчеловеческие способности студенты-бунтари, опробовавшие на себе действие сыворотки корпорации Vought. Вместе с тем молодые обладатели суперсил состязаются между собой за наиболее выигрышные рабочие контракты в лучших городах страны и пытаются раскрыть темные секреты учреждения, в котором они находятся.

В основной актерский состав вошли Джаз Синклер, Клэнси Браун, Чэнс Пердомо, Патрик Шварценеггер, Шон Патрик Томас, Шелли Конн, Александр Кэлверт, Мэдди Филлипс, Лиззи Бродвей, Александра Кастильо, Марко Пигосси, Элана Дункельман, Аса Германн, Дерек Лу и Джейсон Риттер. Также в шоу ожидаются различные камео артистов из оригинального шоу, в числе которых Джесси Ашер, Колби Минифи, Клаудия Думит, П.Дж. Бирн и Дженсен Эклс.

Шоураннерами выступают Тара Баттерз и Мишель Фазекас, ранее работавшие над «Агентом Картер». В состав исполнительных продюсеров входят Сет Роген, Эван Голдберг, Гарт Эннис, Нил Х. Мориц, Крэйг Розенберг и Эрик Крипке.