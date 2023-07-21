«Пацаны»: спин-офф «Поколение «Ви» обрел дату премьеры

Стриминговый сервис Prime Video объявил дату релиза спин-оффа сериала «Пацаны» под названием «Поколение «Ви». Премьера первых трех серий состоится 29 сентября. Последующие эпизоды будут выходить еженедельно до 3 ноября.

Сериал посвящен молодым супергероям, которые проходят обучение в специально разработанном для них колледже, контролируемом компанией Vought. Согласно официальному синопсису, шоу расскажет о «процессе подготовки первого поколения сверхлюдей, знающих о том, что их силы стали результатом использования сыворотки Ви, а не были дарованы Богом. Эти юные герои постоянно подвергаются испытаниям своих физических и моральных качеств, соперничая за звание лучшего студента колледжа. Они быстро осознают, что их амбиции могут быть реализованы только ценой больших жертв, а разница между правильными и неправильными поступками не всегда так очевидна, как кажется. Когда темные тайны колледжа выходят на свет, студентам приходится раз и навсегда решить, какими героями они хотят быть».

Главные роли в сериале исполнили Патрик Шварценеггер, Джаз Синклер, Чэнс Пердомо и Лиззи Бродвей. На экране также появятся Джесси Ашер, Колби Минифи и П.Дж. Бирн, вновь сыгравшие своих персонажей из оригинальных «Пацанов». Шоураннерами являются Мишель Фазекас («Явление») и Тара Баттерз («Агент Картер»).

Примечательно, что Prime Video раскрыл дату премьеры «Поколение «Ви» на фоне продолжающейся забастовки Гильдий актеров и сценаристов США, повлиявшей на планы компании по продвижению сериала и других своих проектов на фестивале Comic-Con, который в настоящее время проходит в Сан-Диего.