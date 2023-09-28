Юмор, экшен и социальная критика: появились рецензии на «Поколение «Ви»

Судя по отзывам специалистов, многообещающий сериал «Поколение «Ви» из вселенной «Пацанов» оправдает ожидания зрителей — на данный момент критический рейтинг шоу на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes равняется впечатляющим 100% на основе 32 отзывов. Ниже приведены цитаты от уважаемых критиков.

Элисон Херман, Variety:

«Поколение «Ви» сохраняет резкость, цинизм и (уместный) подростковый юмор, которые обеспечили успех флагманскому шоу. Это приводит к выводу, что «Пацаны» далеки от той творческой истощенности, которая постигла такого гиганта, как киновселенная Marvel».

Джон Андерсон, Wall Street Journal:

«Довольно удивительно, но мимо «Поколения «Ви» действительно пройти нельзя. Почему? Потому что в этом сериале достаточно социальной критики, пусть смазанной и развязной, чтобы стало понятно, что за сенсационностью стоят остроумие и проницательность».

Росс МакИндоу, Slant Magazine:

«Сериал представляет собой бурную смесь юмора, экшена и эмоционального повествования».

Бен Треверс, IndieWire:

«Поколение «Ви» — зрелище энергичное и ужасающее, нахальное и умное».

Боб Cтраусс, TheWrap:

«Если вы ожидаете, что «Поколение «Ви» будет таким же подрывным, развращенным и блестящим шоу, как «Пацаны, только более легковесным, то вы не разочаруетесь».

Ник Шагер, The Daily Beast:

«Заряженный теми же рискованной креативностью, острой социальной подоплекой и легкомысленным юмором для взрослых, что и его старший телевизионный брат, «Поколение «Ви» вновь подтверждает, что эта франшиза остается единственным стабильно изобретательным игроком в жанре комиксов».

Премьера «Поколения «Ви» на стрим-сервисе Amazon Prime Video состоится завтра, 29 сентября.