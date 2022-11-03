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Сны 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сны
Киноафиша Сериалы Сны Сезоны Сезон 1

Сны 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сны»

В 1 сезоне сериала «Сны» молодая девушка Евгения Журавлева заканчивает последние приготовления к долгожданной свадьбе. Со дня на день она станет законной супругой своего любимого мужчины Кирилла. Однако этой мечте не дано осуществиться. Трагическое происшествие переворачивает судьбу Жени: квартиру заполняет угарный газ. Парень погибает, а саму героиню успевают спасти, но она впадает в кому. Придя в себя через несколько недель, Женя замечает у себя пугающую способность. Теперь к ней приходят видения о смерти других людей: она может воссоздать в голове истинные обстоятельства чужой гибели. Ее помощи просит полицейский Макаров.

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 33 голоса
6.8 IMDb
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Список серий сериала Сны График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 ноября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 ноября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 ноября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
22 ноября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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