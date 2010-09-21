Menu
NCIS: Naval Criminal Investigative Service 2003, season 8

NCIS: Naval Criminal Investigative Service season 8 poster
NCIS 16+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 21 September 2010
Production year 2010
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"NCIS: Naval Criminal Investigative Service" season 8 description

В 8 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» в центре событий оказываются невидимый молодой человек Зивы, Рэй и работник ЦРУ, который по-прежнему вмешивается в деятельность сотрудников морской полиции. Главными проблемами в этом сезоне становятся угроза терроризма и внутренние расследования. Кроме того, появляется еще одна команда реагирования на чрезвычайные происшествия из испанской базы Рота. В начале сезона Тони поступает предложение стать начальником этого отделения. Сезон завершается историей о межпортовом преступнике, который представляет угрозу для обеих групп.

Series rating

8.0
Rate 21 votes
7.8 IMDb
Spider and the Fly
Season 8 Episode 1
21 September 2010
Worst Nightmare
Season 8 Episode 2
28 September 2010
Short Fuse
Season 8 Episode 3
5 October 2010
Royals & Loyals
Season 8 Episode 4
12 October 2010
Dead Air
Season 8 Episode 5
19 October 2010
Cracked
Season 8 Episode 6
26 October 2010
Broken Arrow
Season 8 Episode 7
9 November 2010
Enemies Foreign
Season 8 Episode 8
16 November 2010
Enemies Domestic
Season 8 Episode 9
23 November 2010
False Witness
Season 8 Episode 10
14 December 2010
Ships in the Night
Season 8 Episode 11
11 January 2011
Recruited
Season 8 Episode 12
18 January 2011
Freedom
Season 8 Episode 13
1 February 2011
A Man Walks Into a Bar…
Season 8 Episode 14
8 February 2011
Defiance
Season 8 Episode 15
15 February 2011
Kill Screen
Season 8 Episode 16
22 February 2011
One Last Score
Season 8 Episode 17
1 March 2011
Out of the Frying Pan…
Season 8 Episode 18
22 March 2011
Tell-All
Season 8 Episode 19
29 March 2011
Two-Faced
Season 8 Episode 20
5 April 2011
Dead Reflection
Season 8 Episode 21
12 April 2011
Baltimore
Season 8 Episode 22
3 May 2011
Swan Song
Season 8 Episode 23
10 May 2011
Pyramid
Season 8 Episode 24
17 May 2011
