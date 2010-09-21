В 8 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» в центре событий оказываются невидимый молодой человек Зивы, Рэй и работник ЦРУ, который по-прежнему вмешивается в деятельность сотрудников морской полиции. Главными проблемами в этом сезоне становятся угроза терроризма и внутренние расследования. Кроме того, появляется еще одна команда реагирования на чрезвычайные происшествия из испанской базы Рота. В начале сезона Тони поступает предложение стать начальником этого отделения. Сезон завершается историей о межпортовом преступнике, который представляет угрозу для обеих групп.