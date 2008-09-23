Menu
NCIS: Naval Criminal Investigative Service 2003, season 6

NCIS: Naval Criminal Investigative Service season 6 poster
Kinoafisha TV Shows NCIS: Naval Criminal Investigative Service Seasons Season 6
NCIS 16+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 23 September 2008
Production year 2008
Number of episodes 25
Runtime 25 hours 0 minute
"NCIS: Naval Criminal Investigative Service" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» теперь команду NCIS возглавляет Леон Вэнс. Он становится постоянным центральным героем. В скором времени Макги, Зива и Тони вернулись в группу. Гиббс приходит в офис и наблюдает за Ли, Лэнгером и Китингом. Ли и Китинг препираются из-за папки с документами, а Лэнгеру не нравится, что он вынужден отвечать на телефонные звонки Тони, с которым хотят поговорить одни женщины. Но вскоре происходит убийство, и спецагенты срочно отправляются на вызов. Тем временем Тони находится на авианосце, где на борту лежит сложенная униформа Чэда Эванса. Все считают, что Эванс совершил прыжок в воду.

Series rating

8.0
Rate 21 votes
7.8 IMDb

NCIS: Naval Criminal Investigative Service List of episodes

Last Man Standing
Season 6 Episode 1
23 September 2008
Agent Afloat
Season 6 Episode 2
30 September 2008
Capitol Offense
Season 6 Episode 3
7 October 2008
Heartland
Season 6 Episode 4
14 October 2008
Nine Lives
Season 6 Episode 5
21 October 2008
Murder 2.0
Season 6 Episode 6
28 October 2008
Collateral Damage
Season 6 Episode 7
11 November 2008
Cloak
Season 6 Episode 8
18 November 2008
Dagger
Season 6 Episode 9
25 November 2008
Road Kill
Season 6 Episode 10
2 December 2008
Silent Night
Season 6 Episode 11
16 December 2008
Caged
Season 6 Episode 12
6 January 2009
Broken Bird
Season 6 Episode 13
13 January 2009
Love & War
Season 6 Episode 14
27 January 2009
Deliverance
Season 6 Episode 15
10 February 2009
Bounce
Season 6 Episode 16
17 February 2009
South by Southwest
Season 6 Episode 17
24 February 2009
Knockout
Season 6 Episode 18
17 March 2009
Hide and Seek
Season 6 Episode 19
24 March 2009
Dead Reckoning
Season 6 Episode 20
31 March 2009
Toxic
Season 6 Episode 21
7 April 2009
Legend (1)
Season 6 Episode 22
28 April 2009
Legend (2)
Season 6 Episode 23
5 May 2009
Semper Fidelis
Season 6 Episode 24
12 May 2009
Aliyah
Season 6 Episode 25
19 May 2009
