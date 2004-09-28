Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

NCIS: Naval Criminal Investigative Service 2003, season 2

NCIS: Naval Criminal Investigative Service season 2 poster
Kinoafisha TV Shows NCIS: Naval Criminal Investigative Service Seasons Season 2
NCIS 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 28 September 2004
Production year 2004
Number of episodes 23
Runtime 23 hours 0 minute
"NCIS: Naval Criminal Investigative Service" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» Тимоти Макги переходит на полный рабочий день. Жизнь Энтони ДиНоззо подверглась опасности, он чуть не скончался, заразившись легочной чумой. Все началось с загадочного конверта со следами губной помады, который пришел в офис. В конце концов команда в полном составе оказалась заперта в морге на карантин. Шантажист застал врасплох Майка Уотсона прямо в его офисе в Пентагоне. На работу к Гиббсу пришел пожилой человек, который назвал себя Эрни Йост. Он показал спецагенту медаль Славы и оружие, после чего сообщил, что лишил жизни человека. В конце сезона в Кейтлин Тодд выстрелил Ари Хасвари.

Series rating

8.0
Rate 21 votes
7.8 IMDb

NCIS: Naval Criminal Investigative Service List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
See No Evil
Season 2 Episode 1
28 September 2004
The Good Wives Club
Season 2 Episode 2
5 October 2004
Vanished
Season 2 Episode 3
12 October 2004
Lt. Jane Doe
Season 2 Episode 4
19 October 2004
The Bone Yard
Season 2 Episode 5
26 October 2004
Terminal Leave
Season 2 Episode 6
16 November 2004
Call of Silence
Season 2 Episode 7
23 November 2004
Heart Break
Season 2 Episode 8
30 November 2004
Forced Entry
Season 2 Episode 9
7 December 2004
Chained
Season 2 Episode 10
14 December 2004
Blackwater
Season 2 Episode 11
11 January 2005
Doppelgänger
Season 2 Episode 12
18 January 2005
The Meat Puzzle
Season 2 Episode 13
8 February 2005
Witness
Season 2 Episode 14
15 February 2005
Caught on Tape
Season 2 Episode 15
22 February 2005
Pop Life
Season 2 Episode 16
1 March 2005
An Eye for an Eye
Season 2 Episode 17
22 March 2005
Bikini Wax
Season 2 Episode 18
29 March 2005
Conspiracy Theory
Season 2 Episode 19
12 April 2005
Red Cell
Season 2 Episode 20
26 April 2005
Hometown Hero
Season 2 Episode 21
3 May 2005
SWAK
Season 2 Episode 22
10 May 2005
Twilight
Season 2 Episode 23
24 May 2005
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more