В 17 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» Зива поражает Гиббса таинственным предупреждением. Он невольно задается вопросом, почему она столько лет скрывалась и что заставило ее вернуться. Ведь даже близкие и друзья долгое время считали ее погибшей. Вскоре герои начинают совместное расследование, которое приводит к неожиданным последствиям. Возможно, они имеют дело с масштабным заговором крупной террористической организации. Слоан хочет поговорить со своими коллегами о загадочном появлении и поспешном отъезде Зивы. Макги, Бишоп и Торрес наказаны за то, что обманули директора Вэнса.