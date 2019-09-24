Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

NCIS: Naval Criminal Investigative Service 2003, season 17

NCIS: Naval Criminal Investigative Service season 17 poster
Kinoafisha TV Shows NCIS: Naval Criminal Investigative Service Seasons Season 17
NCIS 16+
Original title Season 17
Title Сезон 17
Season premiere 24 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 20
Runtime 20 hours 0 minute
"NCIS: Naval Criminal Investigative Service" season 17 description

В 17 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» Зива поражает Гиббса таинственным предупреждением. Он невольно задается вопросом, почему она столько лет скрывалась и что заставило ее вернуться. Ведь даже близкие и друзья долгое время считали ее погибшей. Вскоре герои начинают совместное расследование, которое приводит к неожиданным последствиям. Возможно, они имеют дело с масштабным заговором крупной террористической организации. Слоан хочет поговорить со своими коллегами о загадочном появлении и поспешном отъезде Зивы. Макги, Бишоп и Торрес наказаны за то, что обманули директора Вэнса.

Series rating

8.0
Rate 21 votes
7.8 IMDb

NCIS: Naval Criminal Investigative Service List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Out of the Darkness
Season 17 Episode 1
24 September 2019
Into the Light
Season 17 Episode 2
1 October 2019
Going Mobile
Season 17 Episode 3
8 October 2019
Someone Else's Shoes
Season 17 Episode 4
15 October 2019
Wide Awake
Season 17 Episode 5
22 October 2019
Institutionalized
Season 17 Episode 6
5 November 2019
No Vacancy
Season 17 Episode 7
12 November 2019
Musical Chairs
Season 17 Episode 8
19 November 2019
IRL
Season 17 Episode 9
26 November 2019
The North Pole
Season 17 Episode 10
17 December 2019
In the Wind
Season 17 Episode 11
7 January 2020
Flight Plan
Season 17 Episode 12
14 January 2020
Sound Off
Season 17 Episode 13
21 January 2020
On Fire
Season 17 Episode 14
28 January 2020
Lonely Hearts
Season 17 Episode 15
11 February 2020
Ephemera
Season 17 Episode 16
18 February 2020
In a Nutshell
Season 17 Episode 17
10 March 2020
Schooled
Season 17 Episode 18
24 March 2020
Blarney
Season 17 Episode 19
31 March 2020
The Arizona
Season 17 Episode 20
14 April 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more