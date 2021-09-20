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Решала (2017), 9 сезон

Постер к 9-му сезону телешоу Решала
Киноафиша Сериалы Решала Сезоны Сезон 9

Reshala 18+
Название Сезон 9
Премьера сезона 20 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 9-й сезон телешоу «Решала»

В 9 сезоне шоу «Решала» бесстрашный и отзывчивый Влад Чижов приходит на помощь всем, кто в этом нуждается. В век современных технологий у мошенников есть масса вариантов, как легко нажиться на доверчивости граждан. Часто они предлагают им услуги, просят перейти по ссылкам, которые в точности копируют интернет-адрес какого-нибудь магазина, и оставить свои банковские реквизиты. Нередко пожилые люди получают SMS якобы от своих близких, которые попали в беду, и в состоянии аффекта переводят на чужой счет крупные суммы денег. Чижов с ловкостью разоблачает преступников и не боится вступать с ними в открытый конфликт.

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Список серий телешоу Решала График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Выпуск 181
Сезон 9 Серия 1
20 сентября 2021
Выпуск 182
Сезон 9 Серия 2
21 сентября 2021
Выпуск 183
Сезон 9 Серия 3
22 сентября 2021
Выпуск 184
Сезон 9 Серия 4
23 сентября 2021
Выпуск 185
Сезон 9 Серия 5
27 сентября 2021
Выпуск 186
Сезон 9 Серия 6
28 сентября 2021
Выпуск 187
Сезон 9 Серия 7
29 сентября 2021
Выпуск 188
Сезон 9 Серия 8
30 сентября 2021
Выпуск 189
Сезон 9 Серия 9
11 октября 2021
Выпуск 190
Сезон 9 Серия 10
12 октября 2021
Выпуск 191
Сезон 9 Серия 11
13 октября 2021
Выпуск 192
Сезон 9 Серия 12
14 октября 2021
Выпуск 193
Сезон 9 Серия 13
18 октября 2021
График выхода всех сериалов
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