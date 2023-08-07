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Решала (2017), 13 сезон

Постер к 13-му сезону телешоу Решала
Киноафиша Сериалы Решала Сезоны Сезон 13

Reshala 18+
Название Сезон 13
Премьера сезона 7 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 13-й сезон телешоу «Решала»

В 13-м сезоне шоу «Решала» бессменный ведущий Влад Чижов прямо перед камерой раскроет самые новые и опасные мошеннические схемы. Зрители узнают, чего стоит опасаться в 2023 году и как обезопасить себя от хитростей аферистов. За шесть лет существования шоу Чижов провернул уже более 300 спецопераций по спасению кошельков и нервов простых россиян. Однако злоумышленники не дремлют и каждый год в стране появляются новые «спектакли», на которые покупаются ничего не подозревающие обыватели. На сей раз Влад разоблачит подставных бизнес-тренеров, брачных аферистов и банковских мошенников.

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Список серий телешоу Решала График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Выпуск 264
Сезон 13 Серия 1
7 августа 2023
Выпуск 265
Сезон 13 Серия 2
8 августа 2023
Выпуск 266
Сезон 13 Серия 3
9 августа 2023
Выпуск 267
Сезон 13 Серия 4
10 августа 2023
Выпуск 268
Сезон 13 Серия 5
14 августа 2023
Выпуск 269
Сезон 13 Серия 6
15 августа 2023
Выпуск 270
Сезон 13 Серия 7
16 августа 2023
Выпуск 271
Сезон 13 Серия 8
17 августа 2023
Выпуск 272
Сезон 13 Серия 9
21 августа 2023
Выпуск 273
Сезон 13 Серия 10
22 августа 2023
Выпуск 274
Сезон 13 Серия 11
23 августа 2023
Выпуск 275
Сезон 13 Серия 12
24 августа 2023
Выпуск 276
Сезон 13 Серия 13
28 августа 2023
Выпуск 277
Сезон 13 Серия 14
29 августа 2023
Выпуск 278
Сезон 13 Серия 15
30 августа 2023
Выпуск 279
Сезон 13 Серия 16
31 августа 2023
Выпуск 280
Сезон 13 Серия 17
4 сентября 2023
Выпуск 281
Сезон 13 Серия 18
5 сентября 2023
Выпуск 282
Сезон 13 Серия 19
6 сентября 2023
Выпуск 283
Сезон 13 Серия 20
7 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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