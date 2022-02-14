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Решала (2017), 10 сезон

Постер к 10-му сезону телешоу Решала
Киноафиша Сериалы Решала Сезоны Сезон 10

Reshala 18+
Название Сезон 10
Премьера сезона 14 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 30
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 10-й сезон телешоу «Решала»

В 10 сезоне шоу «Решала» Влад Чижов имеет колоссальный опыт в общении с аферистами и их жертвами. Люди готовы откровенно поделиться своей историей, признать, как позволили себя одурачить, чтобы их опыт позволил другим людям избежать подобных ошибок. А Чижов талантливо рисует психологический портрет мошенника, обнажает распространенные методики и в который раз доказывает, что предупрежден – значит вооружен. Если к вам подходят на улице и навязывают какой-то товар, просят подписать документы и оплатить услугу до ее получения, следует помнить, что это может быть частью мошеннической схемы.

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Список серий телешоу Решала График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Выпуск 194
Сезон 10 Серия 1
14 февраля 2022
Выпуск 195
Сезон 10 Серия 2
15 февраля 2022
Выпуск 196
Сезон 10 Серия 3
16 февраля 2022
Выпуск 197
Сезон 10 Серия 4
17 февраля 2022
Выпуск 198
Сезон 10 Серия 5
18 февраля 2022
Выпуск 199
Сезон 10 Серия 6
21 февраля 2022
Выпуск 200
Сезон 10 Серия 7
22 февраля 2022
Выпуск 201
Сезон 10 Серия 8
23 февраля 2022
Выпуск 202
Сезон 10 Серия 9
24 февраля 2022
Выпуск 203
Сезон 10 Серия 10
25 февраля 2022
Выпуск 204
Сезон 10 Серия 11
28 февраля 2022
Выпуск 205
Сезон 10 Серия 12
1 марта 2022
Выпуск 206
Сезон 10 Серия 13
2 марта 2022
Выпуск 207
Сезон 10 Серия 14
3 марта 2022
Выпуск 208
Сезон 10 Серия 15
7 марта 2022
Выпуск 209
Сезон 10 Серия 16
8 марта 2022
Выпуск 210
Сезон 10 Серия 17
9 марта 2022
Выпуск 211
Сезон 10 Серия 18
10 марта 2022
Выпуск 212
Сезон 10 Серия 19
14 марта 2022
Выпуск 213
Сезон 10 Серия 20
15 марта 2022
Выпуск 214
Сезон 10 Серия 21
16 марта 2022
Выпуск 215
Сезон 10 Серия 22
17 марта 2022
Выпуск 216
Сезон 10 Серия 23
21 марта 2022
Выпуск 217
Сезон 10 Серия 24
22 марта 2022
Выпуск 218
Сезон 10 Серия 25
23 марта 2022
Выпуск 219
Сезон 10 Серия 26
24 марта 2022
Выпуск 220
Сезон 10 Серия 27
28 марта 2022
Выпуск 221
Сезон 10 Серия 28
29 марта 2022
Выпуск 222
Сезон 10 Серия 29
30 марта 2022
Выпуск 223
Сезон 10 Серия 30
31 марта 2022
График выхода всех сериалов
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