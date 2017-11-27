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Решала (2017), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Решала
Киноафиша Сериалы Решала Сезоны Сезон 2

Reshala 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 14
Продолжительность сезона 11 часов 12 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Решала»

Во 2 сезоне шоу «Решала» Влад Чижов продолжает рассказывать зрителям реальные истории разоблачения коварных манипуляторов. Жертвы подобных инцидентов обращаются за помощью к ведущему проекта, который умеет разбираться со злоумышленниками. Брутальный борец Влад Чижов всегда ищет справедливости и готов бороться за нее, несмотря на то что его жизнь тоже нередко подвергается опасности. Чаще всего жертвами аферистов оказываются самые незащищенные категории граждан: пожилые люди, женщины, дети. Эти люди в большинстве случаев принимают участие в программе и делятся своим опытом.

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Список серий телешоу Решала График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Выпуск 21
Сезон 2 Серия 1
27 ноября 2017
Выпуск 22
Сезон 2 Серия 2
28 ноября 2017
Выпуск 23
Сезон 2 Серия 3
29 ноября 2017
Выпуск 24
Сезон 2 Серия 4
30 ноября 2017
Выпуск 25
Сезон 2 Серия 5
4 декабря 2017
Выпуск 26
Сезон 2 Серия 6
5 декабря 2017
Выпуск 27
Сезон 2 Серия 7
6 декабря 2017
Выпуск 28
Сезон 2 Серия 8
7 декабря 2017
Выпуск 29
Сезон 2 Серия 9
11 декабря 2017
Выпуск 30
Сезон 2 Серия 10
12 декабря 2017
Выпуск 31
Сезон 2 Серия 11
13 декабря 2017
Выпуск 32
Сезон 2 Серия 12
18 декабря 2017
Выпуск 33
Сезон 2 Серия 13
19 декабря 2017
Выпуск 34
Сезон 2 Серия 14
20 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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