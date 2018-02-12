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Решала (2017), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Решала
Киноафиша Сериалы Решала Сезоны Сезон 3

Reshala 18+
Название Сезон 3
Премьера сезона 12 февраля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 27
Продолжительность сезона 21 час 36 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Решала»

В 3 сезоне шоу «Решала» уровень преступности становится все выше из года в год. Чаще всего это касается мелких жуликов и их деяний. Злоумышленники, будто фокусники, практикуются в гипнозе, постановке фраз, которые отвлекают жертву. Они втираются в доверие, учатся угадывать слабые стороны каждого человека и давить на них. Некоторые обещают работу, привлекая возможностью легкой наживы, другие апеллируют к потенциальной опасности, которой могут подвергнуться близкие, третьи просто пользуются невнимательностью, доверчивостью или халатностью. Влад Чижов в подробностях разбирает в своей программе один случай за другим.

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Список серий телешоу Решала График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Выпуск 35
Сезон 3 Серия 1
12 февраля 2018
Выпуск 36
Сезон 3 Серия 2
13 февраля 2018
Выпуск 37
Сезон 3 Серия 3
14 февраля 2018
Выпуск 38
Сезон 3 Серия 4
19 февраля 2018
Выпуск 39
Сезон 3 Серия 5
20 февраля 2018
Выпуск 40
Сезон 3 Серия 6
21 февраля 2018
Выпуск 41
Сезон 3 Серия 7
26 февраля 2018
Выпуск 42
Сезон 3 Серия 8
27 февраля 2018
Выпуск 43
Сезон 3 Серия 9
28 февраля 2018
Выпуск 44
Сезон 3 Серия 10
5 марта 2018
Выпуск 45
Сезон 3 Серия 11
6 марта 2018
Выпуск 46
Сезон 3 Серия 12
12 марта 2018
Выпуск 47
Сезон 3 Серия 13
13 марта 2018
Выпуск 48
Сезон 3 Серия 14
19 марта 2018
Выпуск 49
Сезон 3 Серия 15
20 марта 2018
Выпуск 50
Сезон 3 Серия 16
26 марта 2018
Выпуск 51
Сезон 3 Серия 17
27 марта 2018
Выпуск 52
Сезон 3 Серия 18
9 апреля 2018
Выпуск 53
Сезон 3 Серия 19
10 апреля 2018
Выпуск 54
Сезон 3 Серия 20
16 апреля 2018
Выпуск 55
Сезон 3 Серия 21
17 апреля 2018
Выпуск 56
Сезон 3 Серия 22
23 апреля 2018
Выпуск 57
Сезон 3 Серия 23
24 апреля 2018
Выпуск 58
Сезон 3 Серия 24
7 мая 2018
Выпуск 59
Сезон 3 Серия 25
8 мая 2018
Выпуск 60
Сезон 3 Серия 26
14 мая 2018
Выпуск 61
Сезон 3 Серия 27
15 мая 2018
График выхода всех сериалов
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