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Решала (2017), 6 сезон

Постер к 6-му сезону телешоу Решала
Киноафиша Сериалы Решала Сезоны Сезон 6

Reshala 18+
Название Сезон 6
Премьера сезона 14 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Решала»

В 6 сезоне шоу «Решала» Влад Чижов продолжает распознавать различные виды мошенничества на телеканале «Че». В каждом выпуске передачи демонстрируя случаи из жизни различных людей. Кто-то доверился телефонному аферисту, который представился сотрудником банка и обманом вынудил человека поделиться своими банковскими реквизитами, а кто-то попал под психологическое воздействие и сам с легкостью простился со своими деньгами. В шоу показаны ситуации, в которых наглядно демонстрируется, как ведут себяобманщики. Влад Чижов рассказывает о самых популярных техниках мошенников и способах выйти сухими из воды.

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Список серий телешоу Решала График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Выпуск 130
Сезон 6 Серия 1
14 октября 2019
Выпуск 131
Сезон 6 Серия 2
15 октября 2019
Выпуск 132
Сезон 6 Серия 3
16 октября 2019
Выпуск 133
Сезон 6 Серия 4
21 октября 2019
Выпуск 134
Сезон 6 Серия 5
22 октября 2019
Выпуск 135
Сезон 6 Серия 6
23 октября 2019
Выпуск 136
Сезон 6 Серия 7
28 октября 2019
Выпуск 137
Сезон 6 Серия 8
29 октября 2019
Выпуск 138
Сезон 6 Серия 9
30 октября 2019
Выпуск 139
Сезон 6 Серия 10
5 ноября 2019
Выпуск 140
Сезон 6 Серия 11
6 ноября 2019
Выпуск 141
Сезон 6 Серия 12
7 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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