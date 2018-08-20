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Решала (2017), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Решала
Киноафиша Сериалы Решала Сезоны Сезон 4

Reshala 18+
Название Сезон 4
Премьера сезона 20 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 40
Продолжительность сезона 32 часа 0 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Решала»

В 4 сезоне шоу «Решала» Влад Чижов продолжает активно работать над разоблачением мелких жуликов и мошенников, желая уберечь наивных и доверчивых людей, которые легко ведутся на хитрые уловки аферистов. Ведущий всегда проявляет себя мужественно в конфликтных ситуациях. Однажды героиня программы поделилась личной историей. К ней в квартиру нагрянули незнакомцы, которые представились сотрудниками газовой службы. Обман позволял мошенникам проникнуть в дом и обворовывать владельцев квартир. Благодаря деятельности Влада Чижова девушка не приняла все сказанное за чистую монету и не стала жертвой.

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Список серий телешоу Решала График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Выпуск 62
Сезон 4 Серия 1
20 августа 2018
Выпуск 63
Сезон 4 Серия 2
20 августа 2018
Выпуск 64
Сезон 4 Серия 3
21 августа 2018
Выпуск 65
Сезон 4 Серия 4
22 августа 2018
Выпуск 66
Сезон 4 Серия 5
23 августа 2018
Выпуск 67
Сезон 4 Серия 6
27 августа 2018
Выпуск 68
Сезон 4 Серия 7
28 августа 2018
Выпуск 69
Сезон 4 Серия 8
29 августа 2018
Выпуск 70
Сезон 4 Серия 9
30 августа 2018
Выпуск 71
Сезон 4 Серия 10
3 сентября 2018
Выпуск 72
Сезон 4 Серия 11
4 сентября 2018
Выпуск 73
Сезон 4 Серия 12
5 сентября 2018
Выпуск 74
Сезон 4 Серия 13
6 сентября 2018
Выпуск 75
Сезон 4 Серия 14
10 сентября 2018
Выпуск 76
Сезон 4 Серия 15
11 сентября 2018
Выпуск 77
Сезон 4 Серия 16
12 сентября 2018
Выпуск 78
Сезон 4 Серия 17
17 сентября 2018
Выпуск 79
Сезон 4 Серия 18
18 сентября 2018
Выпуск 80
Сезон 4 Серия 19
19 сентября 2018
Выпуск 81
Сезон 4 Серия 20
24 сентября 2018
Выпуск 82
Сезон 4 Серия 21
25 сентября 2018
Выпуск 83
Сезон 4 Серия 22
26 сентября 2018
Выпуск 84
Сезон 4 Серия 23
1 октября 2018
Выпуск 85
Сезон 4 Серия 24
2 октября 2018
Выпуск 86
Сезон 4 Серия 25
3 октября 2018
Выпуск 87
Сезон 4 Серия 26
12 ноября 2018
Выпуск 88
Сезон 4 Серия 27
13 ноября 2018
Выпуск 89
Сезон 4 Серия 28
14 ноября 2018
Выпуск 90
Сезон 4 Серия 29
15 ноября 2018
Выпуск 91
Сезон 4 Серия 30
19 ноября 2018
Выпуск 92
Сезон 4 Серия 31
20 ноября 2018
Выпуск 93
Сезон 4 Серия 32
21 ноября 2018
Выпуск 94
Сезон 4 Серия 33
22 ноября 2018
Выпуск 95
Сезон 4 Серия 34
26 ноября 2018
Выпуск 96
Сезон 4 Серия 35
27 ноября 2018
Выпуск 97
Сезон 4 Серия 36
28 ноября 2018
Выпуск 98
Сезон 4 Серия 37
29 ноября 2018
Выпуск 99
Сезон 4 Серия 38
3 декабря 2018
Выпуск 100
Сезон 4 Серия 39
4 декабря 2018
Выпуск 101
Сезон 4 Серия 40
5 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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