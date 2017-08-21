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Решала (2017), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Решала
Киноафиша Сериалы Решала Сезоны Сезон 1

Reshala 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 августа 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Решала»

В 1 сезоне шоу «Решала» ведущий проекта Влад Чижов помогает жертвам мошенников. В рамках проекта Влад сражается с аферистами и показывает зрителям, какие методы и манипуляции используют злоумышленники, чтобы провести наивных и доверчивых людей. Создатели проекта находят не только давно известные схемы, но и новые махинации, к которым еще не привыкли россияне. Во время съемок разоблачений на Чижова даже набрасывались преступник с оружием, но благодаря своим физическим данным он ловко подавляет агрессию, направленную на него. Ведущий заявил, что он специально учился держать удар в том числе благодаря съемкам опасного телепроекта.

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Список серий телешоу Решала График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Выпуск 01
Сезон 1 Серия 1
21 августа 2017
Выпуск 02
Сезон 1 Серия 2
21 августа 2017
Выпуск 03
Сезон 1 Серия 3
22 августа 2017
Выпуск 04
Сезон 1 Серия 4
23 августа 2017
Выпуск 05
Сезон 1 Серия 5
24 августа 2017
Выпуск 06
Сезон 1 Серия 6
28 августа 2017
Выпуск 07
Сезон 1 Серия 7
29 августа 2017
Выпуск 08
Сезон 1 Серия 8
30 августа 2017
Выпуск 09
Сезон 1 Серия 9
31 августа 2017
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
5 сентября 2017
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
6 сентября 2017
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
11 сентября 2017
Выпуск 13
Сезон 1 Серия 13
12 сентября 2017
Выпуск 14
Сезон 1 Серия 14
13 сентября 2017
Выпуск 15
Сезон 1 Серия 15
18 сентября 2017
Выпуск 16
Сезон 1 Серия 16
19 сентября 2017
Выпуск 17
Сезон 1 Серия 17
20 сентября 2017
Выпуск 18
Сезон 1 Серия 18
25 сентября 2017
Выпуск 19
Сезон 1 Серия 19
26 сентября 2017
Выпуск 20
Сезон 1 Серия 20
28 сентября 2017
График выхода всех сериалов
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