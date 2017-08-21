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Киноафиша Сериалы Решала

Решала (2017 - …)

Решала 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 12 сезонов
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Че!
Продолжительность телешоу 210 часов 24 минуты
О чем телешоу

Идея реалити-проекта состоит в том, чтобы предупредить людей об известных схемах обмана, которые используют аферисты. Шоу «Решала» появилось на экранах на канале «Че!» в 2017 году, в его основе лежат реальные истории простых людей. В каждом выпуске ведущий Влад Чижов рассказывает зрителям о мошеннических схемах. Он лично беседует с аферистами и выводит их на чистую воду в своей программе. Проект строится таким образом, чтобы зрители могли подробно разобраться в обмане и понять, когда не следует доверять посторонним.

В ролях
В ролях
Влад Чижов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Решала - Сезон 1 Сезон 1
2017, 20 эпизодов
 
Решала - Сезон 2 Сезон 2
2017, 14 эпизодов
 
Решала - Сезон 3 Сезон 3
2018, 27 эпизодов
 
Решала - Сезон 4 Сезон 4
2018, 40 эпизодов
 
Решала - Сезон 5 Сезон 5
2019, 28 эпизодов
 
Решала - Сезон 6 Сезон 6
2019, 12 эпизодов
 
Решала - Сезон 7 Сезон 7
2020, 14 эпизодов
 
Решала - Сезон 8 Сезон 8
2020, 25 эпизодов
 
Решала - Сезон 9 Сезон 9
2021, 13 эпизодов
 
Решала - Сезон 10 Сезон 10
2022, 30 эпизодов
 
Решала - Сезон 11 Сезон 11
2022, 20 эпизодов
 
Решала - Сезон 12 Сезон 12
2023, 20 эпизодов
 
Кадры из телешоу
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