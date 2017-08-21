Идея реалити-проекта состоит в том, чтобы предупредить людей об известных схемах обмана, которые используют аферисты. Шоу «Решала» появилось на экранах на канале «Че!» в 2017 году, в его основе лежат реальные истории простых людей. В каждом выпуске ведущий Влад Чижов рассказывает зрителям о мошеннических схемах. Он лично беседует с аферистами и выводит их на чистую воду в своей программе. Проект строится таким образом, чтобы зрители могли подробно разобраться в обмане и понять, когда не следует доверять посторонним.