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Решала (2017), 7 сезон

Постер к 7-му сезону телешоу Решала
Киноафиша Сериалы Решала Сезоны Сезон 7

Reshala 18+
Название Сезон 7
Премьера сезона 18 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 14
Продолжительность сезона 11 часов 12 минут
О чем 7-й сезон телешоу «Решала»

В 7 сезоне шоу «Решала» Влад Чижов пытается выяснить, как благие намерения толкают людей стать пособниками преступников и какими изощренными методами аферисты манипулируют простыми людьми. Их жертвами оказываются люди из разных социальных слоев населения. В зоне риска оказываются и женщины, дети, старики, молодежь, больные и нуждающиеся в помощи. Нередко аферисты хитростью отнимают у них последнее. Что более ужасно — люди не ощущают угрозы, когда находятся в непростой жизненной ситуации или на грани отчаяния. Они позволяют себя обмануть. Влад Чижов разоблачает циничных жуликов с помощью искусных методов борьбы за справедливость.

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Список серий телешоу Решала График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Выпуск 142
Сезон 7 Серия 1
18 февраля 2020
Выпуск 143
Сезон 7 Серия 2
18 февраля 2020
Выпуск 144
Сезон 7 Серия 3
19 февраля 2020
Выпуск 145
Сезон 7 Серия 4
25 февраля 2020
Выпуск 146
Сезон 7 Серия 5
25 февраля 2020
Выпуск 147
Сезон 7 Серия 6
26 февраля 2020
Выпуск 148
Сезон 7 Серия 7
27 февраля 2020
Выпуск 149
Сезон 7 Серия 8
2 марта 2020
Выпуск 150
Сезон 7 Серия 9
3 марта 2020
Выпуск 151
Сезон 7 Серия 10
4 марта 2020
Выпуск 152
Сезон 7 Серия 11
5 марта 2020
Выпуск 153
Сезон 7 Серия 12
10 марта 2020
Выпуск 154
Сезон 7 Серия 13
11 марта 2020
Выпуск 155
Сезон 7 Серия 14
12 марта 2020
График выхода всех сериалов
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