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Решала, список сезонов

Reshala 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Че!

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Список сезонов телешоу «Решала»
Решала - Сезон 1 Сезон 1
20 эпизодов 21 августа 2017 - 28 сентября 2017
 
Решала - Сезон 2 Сезон 2
14 эпизодов 27 ноября 2017 - 20 декабря 2017
 
Решала - Сезон 3 Сезон 3
27 эпизодов 12 февраля 2018 - 15 мая 2018
 
Решала - Сезон 4 Сезон 4
40 эпизодов 20 августа 2018 - 5 декабря 2018
 
Решала - Сезон 5 Сезон 5
28 эпизодов 20 мая 2019 - 16 сентября 2019
 
Решала - Сезон 6 Сезон 6
12 эпизодов 14 октября 2019 - 7 ноября 2019
 
Решала - Сезон 7 Сезон 7
14 эпизодов 18 февраля 2020 - 12 марта 2020
 
Решала - Сезон 8 Сезон 8
25 эпизодов 14 сентября 2020 - 7 апреля 2021
 
Решала - Сезон 9 Сезон 9
13 эпизодов 20 сентября 2021 - 18 октября 2021
 
Решала - Сезон 10 Сезон 10
30 эпизодов 14 февраля 2022 - 31 марта 2022
 
Решала - Сезон 11 Сезон 11
20 эпизодов 15 августа 2022 - 29 сентября 2022
 
Решала - Сезон 12 Сезон 12
20 эпизодов 15 февраля 2023 - 29 марта 2023
 
Решала - Сезон 13 Сезон 13
20 эпизодов 7 августа 2023 - 7 сентября 2023
 
Решала - Сезон 14 Сезон 14
16 эпизодов 4 марта 2024 - 28 марта 2024
 
Решала - Сезон 15 Сезон 15
24 эпизода 5 августа 2024 - 26 ноября 2024
 
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