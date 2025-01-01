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Решала
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Решала, список сезонов
Reshala
18+
Год выпуска
2017
Страна
Россия
Эпизод длится
48 минут
Телеканал
Че!
Рейтинг шоу
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Список сезонов телешоу «Решала»
Сезон 1
20 эпизодов
21 августа 2017 - 28 сентября 2017
Сезон 2
14 эпизодов
27 ноября 2017 - 20 декабря 2017
Сезон 3
27 эпизодов
12 февраля 2018 - 15 мая 2018
Сезон 4
40 эпизодов
20 августа 2018 - 5 декабря 2018
Сезон 5
28 эпизодов
20 мая 2019 - 16 сентября 2019
Сезон 6
12 эпизодов
14 октября 2019 - 7 ноября 2019
Сезон 7
14 эпизодов
18 февраля 2020 - 12 марта 2020
Сезон 8
25 эпизодов
14 сентября 2020 - 7 апреля 2021
Сезон 9
13 эпизодов
20 сентября 2021 - 18 октября 2021
Сезон 10
30 эпизодов
14 февраля 2022 - 31 марта 2022
Сезон 11
20 эпизодов
15 августа 2022 - 29 сентября 2022
Сезон 12
20 эпизодов
15 февраля 2023 - 29 марта 2023
Сезон 13
20 эпизодов
7 августа 2023 - 7 сентября 2023
Сезон 14
16 эпизодов
4 марта 2024 - 28 марта 2024
Сезон 15
24 эпизода
5 августа 2024 - 26 ноября 2024
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