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Решала (2017), 8 сезон

Постер к 8-му сезону телешоу Решала
Киноафиша Сериалы Решала Сезоны Сезон 8

Reshala 18+
Название Сезон 8
Премьера сезона 14 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 25
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 8-й сезон телешоу «Решала»

В 8 сезоне шоу «Решала» Чижов делится своими наблюдениями о новых методах мошенничества, в частности в интернет-пространстве. Так, в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году схемы аферистов стали более филигранными, а наивными граждане не всегда понимают, как следует вести себя в подозрительных случаях. Каждый выпуск реалити-проекта становится своеобразным уроком. Чижов разбирает конкретные случаи, позволяет людям высказаться и предупредить тех, кто может стать потенциальной жертвой мошенников. Каждому человеку следует внимательно относиться к странным телефонным звонкам и ни в коем случае не переходить по сомнительным ссылкам.

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Список серий телешоу Решала График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Выпуск 156
Сезон 8 Серия 1
14 сентября 2020
Выпуск 157
Сезон 8 Серия 2
15 сентября 2020
Выпуск 158
Сезон 8 Серия 3
16 сентября 2020
Выпуск 159
Сезон 8 Серия 4
17 сентября 2020
Выпуск 160
Сезон 8 Серия 5
21 сентября 2020
Выпуск 161
Сезон 8 Серия 6
22 сентября 2020
Выпуск 162
Сезон 8 Серия 7
23 сентября 2020
Выпуск 163
Сезон 8 Серия 8
24 сентября 2020
Выпуск 164
Сезон 8 Серия 9
30 сентября 2020
Выпуск 165
Сезон 8 Серия 10
30 сентября 2020
Выпуск 166
Сезон 8 Серия 11
30 сентября 2020
Выпуск 167
Сезон 8 Серия 12
1 октября 2020
Выпуск 168
Сезон 8 Серия 13
5 октября 2020
Выпуск 169
Сезон 8 Серия 14
6 октября 2020
Выпуск 170
Сезон 8 Серия 15
8 октября 2020
Выпуск 171
Сезон 8 Серия 16
25 марта 2021
Выпуск 172
Сезон 8 Серия 17
26 марта 2021
Выпуск 173
Сезон 8 Серия 18
29 марта 2021
Выпуск 174
Сезон 8 Серия 19
30 марта 2021
Выпуск 175
Сезон 8 Серия 20
31 марта 2021
Выпуск 176
Сезон 8 Серия 21
1 апреля 2021
Выпуск 177
Сезон 8 Серия 22
2 апреля 2021
Выпуск 178
Сезон 8 Серия 23
5 апреля 2021
Выпуск 179
Сезон 8 Серия 24
6 апреля 2021
Выпуск 180
Сезон 8 Серия 25
7 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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