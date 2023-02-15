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Решала (2017), 12 сезон

Постер к 12-му сезону телешоу Решала
Киноафиша Сериалы Решала Сезоны Сезон 12

Reshala 18+
Название Сезон 12
Премьера сезона 15 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 12-й сезон телешоу «Решала»

В 12 сезоне шоу «Решала» Чижов со своими сведущими выслеживает аферистов, разоблачает схемы манипуляторов, выводит их на чистую воду и передает сотрудникам правоохранительных органов, желая предотвратить новые преступления. В программу приходят люди, которые столкнулись с мошенниками и позволили себе оказаться в положении жертвы. Кто-то хотел оказать помощь, не зная, что вскоре она понадобится ему самому, кто-то купился на заманчивое предложение о сотрудничестве, которое превратилось в обыкновенное вымогательство. Люди готовы без стеснения рассказать, что попались на удочку, чтобы уберечь от своих ошибок зрителей.

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Список серий телешоу Решала График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Выпуск 244
Сезон 12 Серия 1
15 февраля 2023
Выпуск 245
Сезон 12 Серия 2
16 февраля 2023
Выпуск 246
Сезон 12 Серия 3
20 февраля 2023
Выпуск 247
Сезон 12 Серия 4
21 февраля 2023
Выпуск 248
Сезон 12 Серия 5
22 февраля 2023
Выпуск 249
Сезон 12 Серия 6
27 февраля 2023
Выпуск 250
Сезон 12 Серия 7
28 февраля 2023
Выпуск 251
Сезон 12 Серия 8
1 марта 2023
Выпуск 252
Сезон 12 Серия 9
2 марта 2023
Выпуск 253
Сезон 12 Серия 10
6 марта 2023
Выпуск 254
Сезон 12 Серия 11
7 марта 2023
Выпуск 255
Сезон 12 Серия 12
13 марта 2023
Выпуск 256
Сезон 12 Серия 13
14 марта 2023
Выпуск 257
Сезон 12 Серия 14
15 марта 2023
Выпуск 258
Сезон 12 Серия 15
20 марта 2023
Выпуск 259
Сезон 12 Серия 16
21 марта 2023
Выпуск 260
Сезон 12 Серия 17
22 марта 2023
Выпуск 261
Сезон 12 Серия 18
27 марта 2023
Выпуск 262
Сезон 12 Серия 19
28 марта 2023
Выпуск 263
Сезон 12 Серия 20
29 марта 2023
График выхода всех сериалов
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