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Решала (2017), 11 сезон

Постер к 11-му сезону телешоу Решала
Киноафиша Сериалы Решала Сезоны Сезон 11

Reshala 18+
Название Сезон 11
Премьера сезона 15 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 11-й сезон телешоу «Решала»

В 11 сезоне шоу «Решала» 48-летний ведущий проекта Влад Чижов разоблачает беззастенчивых мошенников и циничных махинаторов, жертвы которых нуждаются в помощи. Он открывает новый сезон охоты на мелких жуликов и тех, кто без зазрения совести пользуется людской доверчивостью и слабохарактерностью. Теперь Чижов работает в паре с соведущими. Первая из команды – корреспондентка Дарья Рубинская. Девушка с ранних лет хотела помогать окружающим. Второй – спортсмен Станислав Соколов. Ранее он был ведущим рубрики самообороны. Третий – бывший морпех Владимир Сорков. Он работал в полиции и прекрасно знает, как работать с преступниками.

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Список серий телешоу Решала График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Выпуск 224
Сезон 11 Серия 1
15 августа 2022
Выпуск 225
Сезон 11 Серия 2
16 августа 2022
Выпуск 226
Сезон 11 Серия 3
17 августа 2022
Выпуск 227
Сезон 11 Серия 4
18 августа 2022
Выпуск 228
Сезон 11 Серия 5
22 августа 2022
Выпуск 229
Сезон 11 Серия 6
23 августа 2022
Выпуск 230
Сезон 11 Серия 7
24 августа 2022
Выпуск 231
Сезон 11 Серия 8
25 августа 2022
Выпуск 232
Сезон 11 Серия 9
29 августа 2022
Выпуск 233
Сезон 11 Серия 10
30 августа 2022
Выпуск 234
Сезон 11 Серия 11
31 августа 2022
Выпуск 235
Сезон 11 Серия 12
1 сентября 2022
Выпуск 236
Сезон 11 Серия 13
19 сентября 2022
Выпуск 237
Сезон 11 Серия 14
20 сентября 2022
Выпуск 238
Сезон 11 Серия 15
21 сентября 2022
Выпуск 239
Сезон 11 Серия 16
22 сентября 2022
Выпуск 240
Сезон 11 Серия 17
26 сентября 2022
Выпуск 241
Сезон 11 Серия 18
27 сентября 2022
Выпуск 242
Сезон 11 Серия 19
28 сентября 2022
Выпуск 243
Сезон 11 Серия 20
29 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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