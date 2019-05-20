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Решала (2017), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Решала
Киноафиша Сериалы Решала Сезоны Сезон 5

Reshala 18+
Название Сезон 5
Премьера сезона 20 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 28
Продолжительность сезона 22 часа 24 минуты
О чем 5-й сезон телешоу «Решала»

В 5 сезоне шоу «Решала» Влад Чижов продолжит помогать зрителям не терять бдительность и грамотно вести себя с теми, кто хочет их обмануть. Юность ведущего прошла в лихие 90-е, и он не понаслышке знает, что не стоит доверять случайным прохожим и «вестись на халяву». Помимо этого, Влад снова сделает акцент на том, в каких случаях увеличивается шанс попасть на преступника, а также как оказать сопротивление аферисту, если он сам «напал на след» предполагаемой жертвы. Во время съемок на Влада Чижова совершили нападение. Продавец липовых гаджетов с кулаками набросился на ведущего, но тот не пострадал.

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Список серий телешоу Решала График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Выпуск 102
Сезон 5 Серия 1
20 мая 2019
Выпуск 103
Сезон 5 Серия 2
21 мая 2019
Выпуск 104
Сезон 5 Серия 3
22 мая 2019
Выпуск 105
Сезон 5 Серия 4
27 мая 2019
Выпуск 106
Сезон 5 Серия 5
28 мая 2019
Выпуск 107
Сезон 5 Серия 6
29 мая 2019
Выпуск 108
Сезон 5 Серия 7
3 июня 2019
Выпуск 109
Сезон 5 Серия 8
4 июня 2019
Выпуск 110
Сезон 5 Серия 9
5 июня 2019
Выпуск 111
Сезон 5 Серия 10
10 июня 2019
Выпуск 112
Сезон 5 Серия 11
11 июня 2019
Выпуск 113
Сезон 5 Серия 12
13 июня 2019
Выпуск 114
Сезон 5 Серия 13
12 августа 2019
Выпуск 115
Сезон 5 Серия 14
13 августа 2019
Выпуск 116
Сезон 5 Серия 15
14 августа 2019
Выпуск 117
Сезон 5 Серия 16
19 августа 2019
Выпуск 118
Сезон 5 Серия 17
20 августа 2019
Выпуск 119
Сезон 5 Серия 18
21 августа 2019
Выпуск 120
Сезон 5 Серия 19
26 августа 2019
Выпуск 121
Сезон 5 Серия 20
27 августа 2019
Выпуск 122
Сезон 5 Серия 21
28 августа 2019
Выпуск 123
Сезон 5 Серия 22
2 сентября 2019
Выпуск 124
Сезон 5 Серия 23
3 сентября 2019
Выпуск 125
Сезон 5 Серия 24
4 сентября 2019
Выпуск 126
Сезон 5 Серия 25
9 сентября 2019
Выпуск 127
Сезон 5 Серия 26
10 сентября 2019
Выпуск 128
Сезон 5 Серия 27
11 сентября 2019
Выпуск 129
Сезон 5 Серия 28
16 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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