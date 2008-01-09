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Паутина 2008 - 2018 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Паутина
Киноафиша Сериалы Паутина Сезоны Сезон 1

Паутина 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 января 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Паутина»

В 1 сезоне сериала «Паутина» капитан Федор Туманов возглавляет убойный отдел полиции. Мужчина отличается принципиальностью, уникальной честностью и стремлением к правосудию. Его врагами зачастую становятся не только преступники, но и недобросовестные коллеги, продажные чиновники и весьма влиятельные люди. Криминальные авторитеты давно мечтают отделаться от дотошного оперативника. Ситуация усугубляется, когда на столе Туманова оказывается исчерпывающий компромат на известного вора по кличке Мономах. Но тот не собирается так легко сдаваться. В этой схватке за правду сможет уцелеть лишь один из противников.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Паутина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Ловушка, часть 1
Сезон 1 Серия 1
9 января 2008
Ловушка, часть 2
Сезон 1 Серия 2
9 января 2008
Ловушка, часть 3
Сезон 1 Серия 3
10 января 2008
Ловушка, часть 4
Сезон 1 Серия 4
10 января 2008
Ловушка, часть 5
Сезон 1 Серия 5
11 января 2008
Ловушка, часть 6
Сезон 1 Серия 6
11 января 2008
Ловушка, часть 7
Сезон 1 Серия 7
12 января 2008
Ловушка, часть 8
Сезон 1 Серия 8
12 января 2008
Расплата, часть 1
Сезон 1 Серия 9
14 января 2008
Расплата, часть 2
Сезон 1 Серия 10
15 января 2008
Расплата, часть 3
Сезон 1 Серия 11
16 января 2008
Расплата, часть 4
Сезон 1 Серия 12
17 января 2008
Расплата, часть 5
Сезон 1 Серия 13
21 января 2008
Расплата, часть 6
Сезон 1 Серия 14
22 января 2008
Расплата, часть 7
Сезон 1 Серия 15
23 января 2008
Расплата, часть 8
Сезон 1 Серия 16
24 января 2008
График выхода всех сериалов
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