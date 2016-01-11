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Паутина 2008 - 2018 9 сезон

Постер к 9-му сезону сериала Паутина
Киноафиша Сериалы Паутина Сезоны Сезон 9

Паутина 16+
Название Сезон 9
Премьера сезона 11 января 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 24 минуты
О чем 9-й сезон сериала «Паутина»

В 9 сезоне сериала «Паутина» напарники Федор Туманов и Петр Греков преследуют автомобиль, в котором скрываются давно разыскиваемые преступники. После нелегкой погони полицейским все же удается остановить машину, но вот от оружия задержанные успевают избавиться по пути. В поисках выброшенных на обочину пистолетов Греков обнаруживает… тело бывшего оперативника. Так одно запутанное дело плавно перетекает в другое. Вскоре напарники выясняют, что у их убитого коллеги было множество долгов. Причем наиболее крупные суммы ему давал некий Иволгин. Но вот незадача: его тоже находят мертвым.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 9-го сезона сериала «Паутина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Фирма, часть 1
Сезон 9 Серия 1
11 января 2016
Фирма, часть 2
Сезон 9 Серия 2
11 января 2016
Фирма, часть 3
Сезон 9 Серия 3
12 января 2016
Фирма, часть 4
Сезон 9 Серия 4
12 января 2016
Смерть за смерть, часть 1
Сезон 9 Серия 5
13 января 2016
Смерть за смерть, часть 2
Сезон 9 Серия 6
13 января 2016
Смерть за смерть, часть 3
Сезон 9 Серия 7
14 января 2016
Смерть за смерть, часть 4
Сезон 9 Серия 8
14 января 2016
На кону жизнь, часть 1
Сезон 9 Серия 9
15 января 2016
На кону жизнь, часть 2
Сезон 9 Серия 10
15 января 2016
На кону жизнь, часть 3
Сезон 9 Серия 11
15 января 2016
На кону жизнь, часть 4
Сезон 9 Серия 12
15 января 2016
Пропавшие без вести, часть 1
Сезон 9 Серия 13
18 января 2016
Пропавшие без вести, часть 2
Сезон 9 Серия 14
18 января 2016
Пропавшие без вести, часть 3
Сезон 9 Серия 15
19 января 2016
Пропавшие без вести, часть 4
Сезон 9 Серия 16
19 января 2016
Выгодный жених, часть 1
Сезон 9 Серия 17
20 января 2016
Выгодный жених, часть 2
Сезон 9 Серия 18
20 января 2016
Выгодный жених, часть 3
Сезон 9 Серия 19
21 января 2016
Выгодный жених, часть 4
Сезон 9 Серия 20
21 января 2016
Удачливый покойник, часть 1
Сезон 9 Серия 21
22 января 2016
Удачливый покойник, часть 2
Сезон 9 Серия 22
22 января 2016
Удачливый покойник, часть 3
Сезон 9 Серия 23
22 января 2016
Удачливый покойник, часть 4
Сезон 9 Серия 24
22 января 2016
График выхода всех сериалов
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