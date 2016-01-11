В 9 сезоне сериала «Паутина» напарники Федор Туманов и Петр Греков преследуют автомобиль, в котором скрываются давно разыскиваемые преступники. После нелегкой погони полицейским все же удается остановить машину, но вот от оружия задержанные успевают избавиться по пути. В поисках выброшенных на обочину пистолетов Греков обнаруживает… тело бывшего оперативника. Так одно запутанное дело плавно перетекает в другое. Вскоре напарники выясняют, что у их убитого коллеги было множество долгов. Причем наиболее крупные суммы ему давал некий Иволгин. Но вот незадача: его тоже находят мертвым.