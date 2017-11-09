В 11 сезоне сериала «Паутина» завершается захватывающая детективная история о приключениях полицейского Федора Туманова и его верного напарника Петра Грекова. В столице появляется новый загадочный маньяк. Его жертвы, на первый взгляд, никак не связаны между собой. Но в ладони каждого убитого преступник оставляет странный рунический символ. Оперативникам нужно как можно скорее разгадать значение этого знака, чтобы предотвратить дальнейшие кровавые расправы над невинными людьми. Тем временем Петр пытается вернуться к супруге, а Федор никак не может определиться между двумя любимыми женщинами.