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Паутина 2008 - 2018, 11 сезон

Постер к 11-му сезону сериала Паутина
Киноафиша Сериалы Паутина Сезоны Сезон 11

Паутина 16+
Название Сезон 11
Премьера сезона 9 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 16 минут
О чем 11-й сезон сериала «Паутина»

В 11 сезоне сериала «Паутина» завершается захватывающая детективная история о приключениях полицейского Федора Туманова и его верного напарника Петра Грекова. В столице появляется новый загадочный маньяк. Его жертвы, на первый взгляд, никак не связаны между собой. Но в ладони каждого убитого преступник оставляет странный рунический символ. Оперативникам нужно как можно скорее разгадать значение этого знака, чтобы предотвратить дальнейшие кровавые расправы над невинными людьми. Тем временем Петр пытается вернуться к супруге, а Федор никак не может определиться между двумя любимыми женщинами.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 11-го сезона сериала «Паутина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Змея и камень, часть 1
Сезон 11 Серия 1
9 ноября 2017
Змея и камень, часть 2
Сезон 11 Серия 2
9 ноября 2017
Змея и камень, часть 3
Сезон 11 Серия 3
9 ноября 2017
Змея и камень, часть 4
Сезон 11 Серия 4
9 ноября 2017
Взрывная волна, часть 1
Сезон 11 Серия 5
13 ноября 2017
Взрывная волна, часть 2
Сезон 11 Серия 6
13 ноября 2017
Взрывная волна, часть 3
Сезон 11 Серия 7
13 ноября 2017
Взрывная волна, часть 4
Сезон 11 Серия 8
13 ноября 2017
Доброе дело, часть 1
Сезон 11 Серия 9
27 сентября 2018
Доброе дело, часть 2
Сезон 11 Серия 10
27 сентября 2018
Доброе дело, часть 3
Сезон 11 Серия 11
27 сентября 2018
Доброе дело, часть 4
Сезон 11 Серия 12
27 сентября 2018
Всё, что захочешь, часть 1
Сезон 11 Серия 13
4 октября 2018
Всё, что захочешь, часть 2
Сезон 11 Серия 14
4 октября 2018
Всё, что захочешь, часть 3
Сезон 11 Серия 15
4 октября 2018
Всё, что захочешь, часть 4
Сезон 11 Серия 16
4 октября 2018
График выхода всех сериалов
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