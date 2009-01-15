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Паутина 2008 - 2018 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Паутина
Киноафиша Сериалы Паутина Сезоны Сезон 2

Паутина 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 января 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Паутина»

Во 2 сезоне сериала «Паутина» загадочный киллер безжалостно расправляется с простым и неприметным семьянином из Тулы Виктором Молчановым. Но когда за дело берется Туманов, выясняется, что погибший был не таким уж «божьим одуванчиком», как хотел казаться. На его имя была зарегистрирована крупная московская компания, недавно получившая огромный кредит в иностранной валюте. Только вот инкассаторов, доставлявших деньги, тоже кто-то убивает, а сами купюры бесследно исчезают. В итоге расследовать это непростое дело оперуполномоченному капитану Федору Туманову придется без улик, свидетелей и зацепок.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Паутина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Пуля справедливости, часть 1
Сезон 2 Серия 1
15 января 2009
Пуля справедливости, часть 2
Сезон 2 Серия 2
15 января 2009
Пуля справедливости, часть 3
Сезон 2 Серия 3
16 января 2009
Пуля справедливости, часть 4
Сезон 2 Серия 4
16 января 2009
Ненастоящий полковник, часть 1
Сезон 2 Серия 5
19 января 2009
Ненастоящий полковник, часть 2
Сезон 2 Серия 6
19 января 2009
Ненастоящий полковник, часть 3
Сезон 2 Серия 7
20 января 2009
Ненастоящий полковник, часть 4
Сезон 2 Серия 8
20 января 2009
Кодекс воровской чести, часть 1
Сезон 2 Серия 9
21 января 2009
Кодекс воровской чести, часть 2
Сезон 2 Серия 10
21 января 2009
Кодекс воровской чести, часть 3
Сезон 2 Серия 11
22 января 2009
Кодекс воровской чести, часть 4
Сезон 2 Серия 12
22 января 2009
График выхода всех сериалов
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