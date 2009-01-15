Во 2 сезоне сериала «Паутина» загадочный киллер безжалостно расправляется с простым и неприметным семьянином из Тулы Виктором Молчановым. Но когда за дело берется Туманов, выясняется, что погибший был не таким уж «божьим одуванчиком», как хотел казаться. На его имя была зарегистрирована крупная московская компания, недавно получившая огромный кредит в иностранной валюте. Только вот инкассаторов, доставлявших деньги, тоже кто-то убивает, а сами купюры бесследно исчезают. В итоге расследовать это непростое дело оперуполномоченному капитану Федору Туманову придется без улик, свидетелей и зацепок.