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Паутина 2008 - 2018 10 сезон

Постер к 10-му сезону сериала Паутина
Киноафиша Сериалы Паутина Сезоны Сезон 10

Паутина 16+
Название Сезон 10
Премьера сезона 16 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 24 минуты
О чем 10-й сезон сериала «Паутина»

В 10 сезоне сериала «Паутина» на столе майора Федора Туманова оказывается новое непростое дело. Причем в этот раз оно, по несчастливой случайности, затрагивает его личную жизнь. Убита первая возлюбленная оперативника – Виктория. Туманов боится, что эта трагедия связана с его опасной работой и старыми врагами. А врагов у мужчины за годы службы в полиции накопилось огромное множество: от криминальных авторитетов до нечистых на руку чиновников и продажных журналистов. Он решает лично взяться за это расследование при поддержке своего бессменного напарника – капитана Петра Грекова.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 10-го сезона сериала «Паутина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Дело о маргаритках, часть 1
Сезон 10 Серия 1
16 января 2017
Дело о маргаритках, часть 2
Сезон 10 Серия 2
16 января 2017
Дело о маргаритках, часть 3
Сезон 10 Серия 3
16 января 2017
Дело о маргаритках, часть 4
Сезон 10 Серия 4
16 января 2017
Слишком много версий, часть 1
Сезон 10 Серия 5
17 января 2017
Слишком много версий, часть 2
Сезон 10 Серия 6
17 января 2017
Слишком много версий, часть 3
Сезон 10 Серия 7
17 января 2017
Слишком много версий, часть 4
Сезон 10 Серия 8
17 января 2017
Убийца банков, часть 1
Сезон 10 Серия 9
18 января 2017
Убийца банков, часть 2
Сезон 10 Серия 10
18 января 2017
Убийца банков, часть 3
Сезон 10 Серия 11
18 января 2017
Убийца банков, часть 4
Сезон 10 Серия 12
18 января 2017
Рисунок смерти, часть 1
Сезон 10 Серия 13
19 января 2017
Рисунок смерти, часть 2
Сезон 10 Серия 14
19 января 2017
Рисунок смерти, часть 3
Сезон 10 Серия 15
19 января 2017
Рисунок смерти, часть 4
Сезон 10 Серия 16
19 января 2017
Роковая женщина, часть 1
Сезон 10 Серия 17
7 ноября 2017
Роковая женщина, часть 2
Сезон 10 Серия 18
7 ноября 2017
Роковая женщина, часть 3
Сезон 10 Серия 19
7 ноября 2017
Роковая женщина, часть 4
Сезон 10 Серия 20
7 ноября 2017
Полицейский разворот, часть 1
Сезон 10 Серия 21
8 ноября 2017
Полицейский разворот, часть 2
Сезон 10 Серия 22
8 ноября 2017
Полицейский разворот, часть 3
Сезон 10 Серия 23
8 ноября 2017
Полицейский разворот, часть 4
Сезон 10 Серия 24
8 ноября 2017
График выхода всех сериалов
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