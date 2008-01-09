Сериал «Паутина» – это российский криминальный детектив по серии романов писателя Вячеслава Жукова. Оперуполномоченный Федор Туманов возглавляет убойный отдел полиции. В своем извечном стремлении к истине и правосудию он часто ходит по лезвию бритвы. Его врагами становятся не только бандиты, но и недобросовестные коллеги, продажные чиновники и целые преступные синдикаты. Однажды в руках Туманова оказывается исчерпывающий компромат на известного вора, из-за чего запускается настоящая цепь опасностей и преступлений.