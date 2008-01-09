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Постер к сериалу Паутина
Постер к сериалу Паутина
Постер к сериалу Паутина
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Киноафиша Сериалы Паутина
Паутина (2008 - 2018) Паутина 16+
Год выпуска 2008
Страна Россия
Всего сезонов 11 сезонов
Эпизод длится 46 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 159 часов 28 минут
О чем сериал

Сериал «Паутина» – это российский криминальный детектив по серии романов писателя Вячеслава Жукова. Оперуполномоченный Федор Туманов возглавляет убойный отдел полиции. В своем извечном стремлении к истине и правосудию он часто ходит по лезвию бритвы. Его врагами становятся не только бандиты, но и недобросовестные коллеги, продажные чиновники и целые преступные синдикаты. Однажды в руках Туманова оказывается исчерпывающий компромат на известного вора, из-за чего запускается настоящая цепь опасностей и преступлений.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Алексей Гришин
Алексей Гришин
Олег Каменщиков
Олег Каменщиков
Константин Соловьев
Константин Соловьев
Сергей Легостаев
Сергей Легостаев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Паутина - Сезон 1 Сезон 1
2008, 16 эпизодов
 
Паутина - Сезон 2 Сезон 2
2009, 12 эпизодов
 
Паутина - Сезон 3 Сезон 3
2010, 12 эпизодов
 
Паутина - Сезон 4 Сезон 4
2011, 16 эпизодов
 
Паутина - Сезон 5 Сезон 5
2012, 16 эпизодов
 
Паутина - Сезон 6 Сезон 6
2013, 24 эпизода
 
Паутина - Сезон 7 Сезон 7
2014, 24 эпизода
 
Паутина - Сезон 8 Сезон 8
2015, 24 эпизода
 
Паутина - Сезон 9 Сезон 9
2016, 24 эпизода
 
Паутина - Сезон 10 Сезон 10
2017, 24 эпизода
 
Паутина - Сезон 11 Сезон 11
2017, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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