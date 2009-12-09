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Постер к сериалу Паутина
Киноафиша Сериалы Паутина Сезоны
Паутина (2008 - 2018), список сезонов Паутина 16+
Год выпуска 2008
Страна Россия
Эпизод длится 46 минут
Телеканал НТВ
Список сезонов сериала «Паутина»
Паутина - Сезон 1 Сезон 1
2008, 16 эпизодов
 
Паутина - Сезон 2 Сезон 2
2009, 12 эпизодов
 
Паутина - Сезон 3 Сезон 3
2010, 12 эпизодов
 
Паутина - Сезон 4 Сезон 4
2011, 16 эпизодов
 
Паутина - Сезон 5 Сезон 5
2012, 16 эпизодов
 
Паутина - Сезон 6 Сезон 6
2013, 24 эпизода
 
Паутина - Сезон 7 Сезон 7
2014, 24 эпизода
 
Паутина - Сезон 8 Сезон 8
2015, 24 эпизода
 
Паутина - Сезон 9 Сезон 9
2016, 24 эпизода
 
Паутина - Сезон 10 Сезон 10
2017, 24 эпизода
 
Паутина - Сезон 11 Сезон 11
2017, 16 эпизодов
 
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