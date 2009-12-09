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Паутина
Сезоны
Паутина (2008 - 2018), список сезонов
Паутина
16+
Год выпуска
2008
Страна
Россия
Эпизод длится
46 минут
Телеканал
НТВ
Список сезонов сериала «Паутина»
Сезон 1
2008,
16 эпизодов
Сезон 2
2009,
12 эпизодов
Сезон 3
2010,
12 эпизодов
Сезон 4
2011,
16 эпизодов
Сезон 5
2012,
16 эпизодов
Сезон 6
2013,
24 эпизода
Сезон 7
2014,
24 эпизода
Сезон 8
2015,
24 эпизода
Сезон 9
2016,
24 эпизода
Сезон 10
2017,
24 эпизода
Сезон 11
2017,
16 эпизодов
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