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Паутина 2008 - 2018 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Паутина
Киноафиша Сериалы Паутина Сезоны Сезон 4

Паутина 16+
Название Сезон 4
Премьера сезона 11 января 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 16 минут
О чем 4-й сезон сериала «Паутина»

В 4 сезоне сериала «Паутина» майора полиции Федора Туманова и его напарника Петра Грекова ожидают несколько непростых новых дел. В городе объявляется серийный маньяк-убийца. В это же время некое подпольное казино ставит на кон человеческие жизни, а банковские чиновники затевают крупную финансовую аферу. Вдобавок ко всему, кто-то нелегально продает золотые слитки сомнительного происхождения. Преступный мир продолжает плести паутину вокруг Туманова, но способность мужчины логически мыслить, смело принимать важные решения и открыто противостоять злу, как всегда, помогает ему спасти себя и близких.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 4-го сезона сериала «Паутина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Братья по крови, часть 1
Сезон 4 Серия 1
11 января 2011
Братья по крови, часть 2
Сезон 4 Серия 2
11 января 2011
Братья по крови, часть 3
Сезон 4 Серия 3
12 января 2011
Братья по крови, часть 4
Сезон 4 Серия 4
12 января 2011
Роман с убийцей, часть 1
Сезон 4 Серия 5
13 января 2011
Роман с убийцей, часть 2
Сезон 4 Серия 6
13 января 2011
Роман с убийцей, часть 3
Сезон 4 Серия 7
14 января 2011
Роман с убийцей, часть 4
Сезон 4 Серия 8
14 января 2011
Маска короля, часть 1
Сезон 4 Серия 9
17 января 2011
Маска короля, часть 2
Сезон 4 Серия 10
17 января 2011
Маска короля, часть 3
Сезон 4 Серия 11
18 января 2011
Маска короля, часть 4
Сезон 4 Серия 12
18 января 2011
Золотая пуля, часть 1
Сезон 4 Серия 13
19 января 2011
Золотая пуля, часть 2
Сезон 4 Серия 14
19 января 2011
Золотая пуля, часть 3
Сезон 4 Серия 15
20 января 2011
Золотая пуля, часть 4
Сезон 4 Серия 16
20 января 2011
График выхода всех сериалов
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