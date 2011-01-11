В 4 сезоне сериала «Паутина» майора полиции Федора Туманова и его напарника Петра Грекова ожидают несколько непростых новых дел. В городе объявляется серийный маньяк-убийца. В это же время некое подпольное казино ставит на кон человеческие жизни, а банковские чиновники затевают крупную финансовую аферу. Вдобавок ко всему, кто-то нелегально продает золотые слитки сомнительного происхождения. Преступный мир продолжает плести паутину вокруг Туманова, но способность мужчины логически мыслить, смело принимать важные решения и открыто противостоять злу, как всегда, помогает ему спасти себя и близких.