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Паутина 2008 - 2018 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Паутина
Киноафиша Сериалы Паутина Сезоны Сезон 5

Паутина 16+
Название Сезон 5
Премьера сезона 10 января 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 16 минут
О чем 5-й сезон сериала «Паутина»

В 5 сезоне сериала «Паутина» в мегаполисе, где в своем отделе полиции трудится майор Федор Туманов, снова неспокойно. Отважному оперативнику и его коллегам предстоит раскрыть сразу несколько непростых криминальных загадок. Во-первых, в городе действует целый синдикат аферистов-букмекеров. Преступники уже лишили кровно заработанных денег далеко не одну жертву. Во-вторых, участились случаи картежного мошенничества. Но шулеры – это еще полбеды. Вскоре выясняется, что в защите нуждаются не столько обманутые игроки, сколько сами обманщики. На их след встала опасная преступная группировка.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 5-го сезона сериала «Паутина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Это такая игра, часть 1
Сезон 5 Серия 1
10 января 2012
Это такая игра, часть 2
Сезон 5 Серия 2
10 января 2012
Это такая игра, часть 3
Сезон 5 Серия 3
11 января 2012
Это такая игра, часть 4
Сезон 5 Серия 4
11 января 2012
Ставка, часть 1
Сезон 5 Серия 5
12 января 2012
Ставка, часть 2
Сезон 5 Серия 6
12 января 2012
Ставка, часть 3
Сезон 5 Серия 7
13 января 2012
Ставка, часть 4
Сезон 5 Серия 8
13 января 2012
Коллекционер, часть 1
Сезон 5 Серия 9
16 января 2012
Коллекционер, часть 2
Сезон 5 Серия 10
16 января 2012
Коллекционер, часть 3
Сезон 5 Серия 11
17 января 2012
Коллекционер, часть 4
Сезон 5 Серия 12
17 января 2012
Боец, часть 1
Сезон 5 Серия 13
18 января 2012
Боец, часть 2
Сезон 5 Серия 14
18 января 2012
Боец, часть 3
Сезон 5 Серия 15
19 января 2012
Боец, часть 4
Сезон 5 Серия 16
19 января 2012
График выхода всех сериалов
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