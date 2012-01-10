В 5 сезоне сериала «Паутина» в мегаполисе, где в своем отделе полиции трудится майор Федор Туманов, снова неспокойно. Отважному оперативнику и его коллегам предстоит раскрыть сразу несколько непростых криминальных загадок. Во-первых, в городе действует целый синдикат аферистов-букмекеров. Преступники уже лишили кровно заработанных денег далеко не одну жертву. Во-вторых, участились случаи картежного мошенничества. Но шулеры – это еще полбеды. Вскоре выясняется, что в защите нуждаются не столько обманутые игроки, сколько сами обманщики. На их след встала опасная преступная группировка.