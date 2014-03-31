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Паутина 2008 - 2018 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Паутина
Киноафиша Сериалы Паутина Сезоны Сезон 7

Паутина 16+
Название Сезон 7
Премьера сезона 31 марта 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 24 минуты
О чем 7-й сезон сериала «Паутина»

В 7 сезоне сериала «Паутина» на страже порядка в большом городе стоит необычный дуэт оперативников: майор Федор Туманов и капитан Петр Греков. Один из них – замкнутый в себе, скептичный и сосредоточенный на деле мужчина, второй – его полная противоположность – веселый, общительный и человеколюбивый полицейский. В этот раз им предстоит расследовать двойное ограбление, вывести на чистую воду загадочную банду мстителей, остановить изготовителей поддельных лекарств и выяснить, чем руководствуется новый серийный убийца. Однако Туманову и Грекову противостоят не только бандиты, но и довольно влиятельные в городе люди.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 7-го сезона сериала «Паутина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Белый шиповник, часть 1
Сезон 7 Серия 1
31 марта 2014
Белый шиповник, часть 2
Сезон 7 Серия 2
31 марта 2014
Белый шиповник, часть 3
Сезон 7 Серия 3
31 марта 2014
Белый шиповник, часть 4
Сезон 7 Серия 4
31 марта 2014
В плену заблуждений, часть 1
Сезон 7 Серия 5
1 апреля 2014
В плену заблуждений, часть 2
Сезон 7 Серия 6
1 апреля 2014
В плену заблуждений, часть 3
Сезон 7 Серия 7
1 апреля 2014
В плену заблуждений, часть 4
Сезон 7 Серия 8
1 апреля 2014
Совпадений не бывает, часть 1
Сезон 7 Серия 9
2 апреля 2014
Совпадений не бывает, часть 2
Сезон 7 Серия 10
2 апреля 2014
Совпадений не бывает, часть 3
Сезон 7 Серия 11
2 апреля 2014
Совпадений не бывает, часть 4
Сезон 7 Серия 12
2 апреля 2014
Алмазная пыль, часть 1
Сезон 7 Серия 13
3 апреля 2014
Алмазная пыль, часть 2
Сезон 7 Серия 14
3 апреля 2014
Алмазная пыль, часть 3
Сезон 7 Серия 15
3 апреля 2014
Алмазная пыль, часть 4
Сезон 7 Серия 16
3 апреля 2014
Пятый океан, часть 1
Сезон 7 Серия 17
7 апреля 2014
Пятый океан, часть 2
Сезон 7 Серия 18
7 апреля 2014
Пятый океан, часть 3
Сезон 7 Серия 19
7 апреля 2014
Пятый океан, часть 4
Сезон 7 Серия 20
7 апреля 2014
Фармацевт, часть 1
Сезон 7 Серия 21
8 апреля 2014
Фармацевт, часть 2
Сезон 7 Серия 22
8 апреля 2014
Фармацевт, часть 3
Сезон 7 Серия 23
8 апреля 2014
Фармацевт, часть 4
Сезон 7 Серия 24
8 апреля 2014
График выхода всех сериалов
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