В 3 сезоне сериала «Паутина» в Москве без вести пропадает крупный предприниматель и гражданин Швейцарии Сергей Бартенев. Расследовать загадочное исчезновение поручают майору Федору Туманову, его бессменному напарнику Петру Грекову и агенту швейцарской спецслужбы Инге Эрберг. Команда выходит на бывшего компаньона бизнесмена и выясняет, что Бартеневу не так давно угрожал загадочный вымогатель под псевдонимом Маэстро. В обмен на молчание о темных секретах его прошлого преступник потребовал у предпринимателя похитить дорогую историческую скрипку из витрины крупного европейского музея.