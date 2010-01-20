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Паутина 2008 - 2018 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Паутина
Киноафиша Сериалы Паутина Сезоны Сезон 3

Паутина 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 20 января 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 12 минут
О чем 3-й сезон сериала «Паутина»

В 3 сезоне сериала «Паутина» в Москве без вести пропадает крупный предприниматель и гражданин Швейцарии Сергей Бартенев. Расследовать загадочное исчезновение поручают майору Федору Туманову, его бессменному напарнику Петру Грекову и агенту швейцарской спецслужбы Инге Эрберг. Команда выходит на бывшего компаньона бизнесмена и выясняет, что Бартеневу не так давно угрожал загадочный вымогатель под псевдонимом Маэстро. В обмен на молчание о темных секретах его прошлого преступник потребовал у предпринимателя похитить дорогую историческую скрипку из витрины крупного европейского музея.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Паутина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Ваш выход, маэстро, часть 1
Сезон 3 Серия 1
20 января 2010
Ваш выход, маэстро, часть 2
Сезон 3 Серия 2
20 января 2010
Ваш выход, маэстро, часть 3
Сезон 3 Серия 3
21 января 2010
Ваш выход, маэстро, часть 4
Сезон 3 Серия 4
21 января 2010
Кукушкины дети, часть 1
Сезон 3 Серия 5
25 января 2010
Кукушкины дети, часть 2
Сезон 3 Серия 6
25 января 2010
Кукушкины дети, часть 3
Сезон 3 Серия 7
26 января 2010
Кукушкины дети, часть 4
Сезон 3 Серия 8
26 января 2010
Паук, часть 1
Сезон 3 Серия 9
27 января 2010
Паук, часть 2
Сезон 3 Серия 10
27 января 2010
Паук, часть 3
Сезон 3 Серия 11
28 января 2010
Паук, часть 4
Сезон 3 Серия 12
28 января 2010
График выхода всех сериалов
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