В 8 сезоне сериала «Паутина» в модном московском ночном клубе празднует юбилей редакция глянцевого издания. Но прямо во время своего номера одна из танцовщиц падает со сцены замертво. Хозяйка заведения пытается использовать все свои связи, чтобы замять скандал, но принципиального оперуполномоченного Федора Туманова не так-то просто сбить с курса. Он выясняет, что причиной смерти девушки стал сильный электрический разряд. Всплывает и еще одна подробность: погибшая девушка была беременна. Но вот кто должен был вскоре стать счастливым отцом, выяснить оказывается весьма непросто.