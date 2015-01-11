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Паутина 2008 - 2018 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала Паутина
Киноафиша Сериалы Паутина Сезоны Сезон 8

Паутина 16+
Название Сезон 8
Премьера сезона 11 января 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 24 минуты
О чем 8-й сезон сериала «Паутина»

В 8 сезоне сериала «Паутина» в модном московском ночном клубе празднует юбилей редакция глянцевого издания. Но прямо во время своего номера одна из танцовщиц падает со сцены замертво. Хозяйка заведения пытается использовать все свои связи, чтобы замять скандал, но принципиального оперуполномоченного Федора Туманова не так-то просто сбить с курса. Он выясняет, что причиной смерти девушки стал сильный электрический разряд. Всплывает и еще одна подробность: погибшая девушка была беременна. Но вот кто должен был вскоре стать счастливым отцом, выяснить оказывается весьма непросто.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 8-го сезона сериала «Паутина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Пластмассовые бриллианты, часть 1
Сезон 8 Серия 1
11 января 2015
Пластмассовые бриллианты, часть 2
Сезон 8 Серия 2
11 января 2015
Пластмассовые бриллианты, часть 3
Сезон 8 Серия 3
11 января 2015
Пластмассовые бриллианты, часть 4
Сезон 8 Серия 4
11 января 2015
Мёртвая земля, часть 1
Сезон 8 Серия 5
12 января 2015
Мёртвая земля, часть 2
Сезон 8 Серия 6
12 января 2015
Мёртвая земля, часть 3
Сезон 8 Серия 7
12 января 2015
Мёртвая земля, часть 4
Сезон 8 Серия 8
12 января 2015
Третий заяц, часть 1
Сезон 8 Серия 9
13 января 2015
Третий заяц, часть 2
Сезон 8 Серия 10
13 января 2015
Третий заяц, часть 3
Сезон 8 Серия 11
13 января 2015
Третий заяц, часть 4
Сезон 8 Серия 12
13 января 2015
Ведро Пандоры, часть 1
Сезон 8 Серия 13
14 января 2015
Ведро Пандоры, часть 2
Сезон 8 Серия 14
14 января 2015
Ведро Пандоры, часть 3
Сезон 8 Серия 15
14 января 2015
Ведро Пандоры, часть 4
Сезон 8 Серия 16
14 января 2015
Красный Феникс, часть 1
Сезон 8 Серия 17
15 января 2015
Красный Феникс, часть 2
Сезон 8 Серия 18
15 января 2015
Красный Феникс, часть 3
Сезон 8 Серия 19
15 января 2015
Красный Феникс, часть 4
Сезон 8 Серия 20
15 января 2015
Почерк убийцы, часть 1
Сезон 8 Серия 21
16 января 2015
Почерк убийцы, часть 2
Сезон 8 Серия 22
16 января 2015
Почерк убийцы, часть 3
Сезон 8 Серия 23
16 января 2015
Почерк убийцы, часть 4
Сезон 8 Серия 24
16 января 2015
График выхода всех сериалов
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