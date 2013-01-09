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Паутина 2008 - 2018 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Паутина
Киноафиша Сериалы Паутина Сезоны Сезон 6

Паутина 16+
Название Сезон 6
Премьера сезона 9 января 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 24 минуты
О чем 6-й сезон сериала «Паутина»

В 6 сезоне сериала «Паутина» майору Федору Туманову предстоит раскрыть романтичное, но от того еще более жуткое убийство. Рядом с трупом полиция обнаруживает необычный букет цветов: несколько шикарных белых роз… и загадочный черный тюльпан неземной красоты. Коллеги Туманова, включая даже его напарника Петра Грекова, не обращают на цветы особого внимания: и в самом деле, чего только не дарят друг другу современные москвичи? Но сам руководитель убойного отдела твердо убежден: готичный черный тюльпан – это изощренное послание от преступника. Вот только кому и с какой целью оно адресовано?

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 6-го сезона сериала «Паутина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Черные тюльпаны, часть 1
Сезон 6 Серия 1
9 января 2013
Черные тюльпаны, часть 2
Сезон 6 Серия 2
9 января 2013
Черные тюльпаны, часть 3
Сезон 6 Серия 3
9 января 2013
Черные тюльпаны, часть 4
Сезон 6 Серия 4
9 января 2013
Невидимые нити, часть 1
Сезон 6 Серия 5
10 января 2013
Невидимые нити, часть 2
Сезон 6 Серия 6
10 января 2013
Невидимые нити, часть 3
Сезон 6 Серия 7
10 января 2013
Невидимые нити, часть 4
Сезон 6 Серия 8
10 января 2013
Сон разума, часть 1
Сезон 6 Серия 9
11 января 2013
Сон разума, часть 2
Сезон 6 Серия 10
11 января 2013
Сон разума, часть 3
Сезон 6 Серия 11
11 января 2013
Сон разума, часть 4
Сезон 6 Серия 12
11 января 2013
Контракт на смерть, часть 1
Сезон 6 Серия 13
14 января 2013
Контракт на смерть, часть 2
Сезон 6 Серия 14
14 января 2013
Контракт на смерть, часть 3
Сезон 6 Серия 15
15 января 2013
Контракт на смерть, часть 4
Сезон 6 Серия 16
15 января 2013
Синтетика, часть 1
Сезон 6 Серия 17
16 января 2013
Синтетика, часть 2
Сезон 6 Серия 18
16 января 2013
Синтетика, часть 3
Сезон 6 Серия 19
17 января 2013
Синтетика, часть 4
Сезон 6 Серия 20
17 января 2013
Мошенники на крови, часть 1
Сезон 6 Серия 21
18 января 2013
Мошенники на крови, часть 2
Сезон 6 Серия 22
18 января 2013
Мошенники на крови, часть 3
Сезон 6 Серия 23
18 января 2013
Мошенники на крови, часть 4
Сезон 6 Серия 24
18 января 2013
График выхода всех сериалов
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