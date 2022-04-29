В 8 сезоне сериала «Некрасивая подружка: Сердце зверя» недалеко от города Ленска обнаруживаются два тела – убиты любовники, которые собирались вместе сбежать от супругов. На первый взгляд, мотив убийства очевиден: беглецов догнал муж, не справившийся с ревностью. Только вот одно обстоятельство не дает покоя следовательнице Тоне Остапчук. Мужчина убит буквально накануне, а смерть его спутницы, по данным экспертизы, наступила почти полгода назад. Почему же об исчезновении женщины не заявили раньше? Откуда любовник знал, где лежит ее тело, зачем он вернулся на это место и с кем там повстречался?