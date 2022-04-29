Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Некрасивая подружка 2019, 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала Некрасивая подружка
Киноафиша Сериалы Некрасивая подружка Сезоны Сезон 8

Некрасивая подружка 12+
Название Сердце зверя
Премьера сезона 29 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 8-й сезон сериала «Некрасивая подружка»

В 8 сезоне сериала «Некрасивая подружка: Сердце зверя» недалеко от города Ленска обнаруживаются два тела – убиты любовники, которые собирались вместе сбежать от супругов. На первый взгляд, мотив убийства очевиден: беглецов догнал муж, не справившийся с ревностью. Только вот одно обстоятельство не дает покоя следовательнице Тоне Остапчук. Мужчина убит буквально накануне, а смерть его спутницы, по данным экспертизы, наступила почти полгода назад. Почему же об исчезновении женщины не заявили раньше? Откуда любовник знал, где лежит ее тело, зачем он вернулся на это место и с кем там повстречался?

Рейтинг сериала

9.9
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Некрасивая подружка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Серия 1
Сезон 8 Серия 1
29 апреля 2022
Серия 2
Сезон 8 Серия 2
29 апреля 2022
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Реальные американские фермеры остались в шоке от «Йеллоустоуна»: на ранчо в США никто не живет так, как Даттоны
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше