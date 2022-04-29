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Некрасивая подружка 2019, 9 сезон

Постер к 9-му сезону сериала Некрасивая подружка
Киноафиша Сериалы Некрасивая подружка Сезоны Сезон 9

Некрасивая подружка 12+
Название Страшная, страшная сказка
Премьера сезона 29 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 9-й сезон сериала «Некрасивая подружка»

В 9 сезоне сериала «Некрасивая подружка» актриса Елизавета Науменко находится в почтенном возрасте. Героиня убеждена, что жизнь обошлась с ней несправедливо, и она явно родилась не в том веке! Елизавета обожает эстетику XIX столетия, и на пенсии хочет жить по велению сердца. Она носит платья, характерные для той эпохи, и просит гувернанток обращаться к ней не иначе, как «леди Бетси». За услуги сиделок платит сын - так он борется с чувством вины за то, что мало времени проводит с матерью. Вот только с гувернантками постоянно творится что-то неладное. Одна наложила на себя руки, вторая обнаружена убитой в саду...

Рейтинг сериала

9.9
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
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Список серий сериала Некрасивая подружка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Серия 1
Сезон 9 Серия 1
29 апреля 2022
Серия 2
Сезон 9 Серия 2
29 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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