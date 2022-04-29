В 9 сезоне сериала «Некрасивая подружка» актриса Елизавета Науменко находится в почтенном возрасте. Героиня убеждена, что жизнь обошлась с ней несправедливо, и она явно родилась не в том веке! Елизавета обожает эстетику XIX столетия, и на пенсии хочет жить по велению сердца. Она носит платья, характерные для той эпохи, и просит гувернанток обращаться к ней не иначе, как «леди Бетси». За услуги сиделок платит сын - так он борется с чувством вины за то, что мало времени проводит с матерью. Вот только с гувернантками постоянно творится что-то неладное. Одна наложила на себя руки, вторая обнаружена убитой в саду...