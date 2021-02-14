В 5 сезоне сериала «Некрасивая подружка: Тайна Белоснежки» в отдаленном загородном поселке происходит странное преступление. При загадочных обстоятельствах умирает известный знахарь, занимавшийся сбором трав и производством натуральных лекарств и ядов. В живых остается его вдова – бывшая балерина, почти не покидающая спальню из-за непрерывных головных болей. Следовательница Антонина Остапчук опасается, что женщине тоже грозит опасность. Но чтобы вычислить преступника, ей придется разобраться в тайном шифре. Но есть одна проблема: убийца «убирает» всех, кто может ей в этом помочь.