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Некрасивая подружка 2019, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Некрасивая подружка
Киноафиша Сериалы Некрасивая подружка Сезоны Сезон 5

Некрасивая подружка 12+
Название Тайна Белоснежки
Премьера сезона 14 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 5-й сезон сериала «Некрасивая подружка»

В 5 сезоне сериала «Некрасивая подружка: Тайна Белоснежки» в отдаленном загородном поселке происходит странное преступление. При загадочных обстоятельствах умирает известный знахарь, занимавшийся сбором трав и производством натуральных лекарств и ядов. В живых остается его вдова – бывшая балерина, почти не покидающая спальню из-за непрерывных головных болей. Следовательница Антонина Остапчук опасается, что женщине тоже грозит опасность. Но чтобы вычислить преступника, ей придется разобраться в тайном шифре. Но есть одна проблема: убийца «убирает» всех, кто может ей в этом помочь.

Рейтинг сериала

9.9
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
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Список серий сериала Некрасивая подружка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Серия 1
Сезон 5 Серия 1
14 февраля 2021
Серия 2
Сезон 5 Серия 2
14 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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