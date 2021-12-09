В 7 сезоне сериала «Некрасивая подружка: Эффект бабочки» следовательнице Тоне Остапчук приходится провести самый странный в своей жизни допрос. Под подозрением в убийстве оказывается женщина, напрочь потерявшая память. Валентина – обычная домохозяйка, которая внезапно приходит в себя на больничной койке и совершенно не помнит, как она там оказалась. Зато помнит череду немыслимых и, казалось бы, невозможных подробностей минувшей ночи. Теперь Тоня должна разобраться, какая связь может быть между автомобильной аварией, банкой маринованных огурцов и убитым накануне красавцем-мужчиной.