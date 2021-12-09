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Некрасивая подружка 2019, 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Некрасивая подружка
Киноафиша Сериалы Некрасивая подружка Сезоны Сезон 7

Некрасивая подружка 12+
Название Эффект бабочки
Премьера сезона 9 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 7-й сезон сериала «Некрасивая подружка»

В 7 сезоне сериала «Некрасивая подружка: Эффект бабочки» следовательнице Тоне Остапчук приходится провести самый странный в своей жизни допрос. Под подозрением в убийстве оказывается женщина, напрочь потерявшая память. Валентина – обычная домохозяйка, которая внезапно приходит в себя на больничной койке и совершенно не помнит, как она там оказалась. Зато помнит череду немыслимых и, казалось бы, невозможных подробностей минувшей ночи. Теперь Тоня должна разобраться, какая связь может быть между автомобильной аварией, банкой маринованных огурцов и убитым накануне красавцем-мужчиной.

Рейтинг сериала

9.9
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
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Список серий сериала Некрасивая подружка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Серия 1
Сезон 7 Серия 1
9 декабря 2021
Серия 2
Сезон 7 Серия 2
9 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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