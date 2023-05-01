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Некрасивая подружка 2019, 15 сезон

Постер к 15-му сезону сериала Некрасивая подружка
Киноафиша Сериалы Некрасивая подружка Сезоны Сезон 15

Некрасивая подружка 12+
Название Тайна кольца
Премьера сезона 1 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 15-й сезон сериала «Некрасивая подружка»

В 15-м сезоне сериала «Некрасивая подружка» следовательница Тоня Остапчук сталкивается с крайне необычным делом. Загадочный преступник буквально бросает личный вызов сотрудникам полиции. Он одну за другой убивает женщин, состоящих в браке или в романтических отношениях со стражами порядка. Что это: странная слабость маньяка-извращенца или открытый вызов на дуэль, брошенный расчетливым и хитрым человеком? Одного убийца не учел: охоту на него объявляет человек, у которого нет и не может быть жены. Тоня находит зацепку, на которую не обратил бы внимания никто из ее коллег-мужчин. Но эту подсказку еще нужно разгадать…

Рейтинг сериала

9.9
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
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Список серий сериала Некрасивая подружка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Серия 1
Сезон 15 Серия 1
1 мая 2023
Серия 2
Сезон 15 Серия 2
1 мая 2023
График выхода всех сериалов
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