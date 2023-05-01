В 15-м сезоне сериала «Некрасивая подружка» следовательница Тоня Остапчук сталкивается с крайне необычным делом. Загадочный преступник буквально бросает личный вызов сотрудникам полиции. Он одну за другой убивает женщин, состоящих в браке или в романтических отношениях со стражами порядка. Что это: странная слабость маньяка-извращенца или открытый вызов на дуэль, брошенный расчетливым и хитрым человеком? Одного убийца не учел: охоту на него объявляет человек, у которого нет и не может быть жены. Тоня находит зацепку, на которую не обратил бы внимания никто из ее коллег-мужчин. Но эту подсказку еще нужно разгадать…