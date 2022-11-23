В 13-м сезоне сериала «Некрасивая подружка» отважная следовательница Тоня Остапчук снова в деле. Как будто иронизируя над ее безразличным отношением к собственной внешности, судьба подкидывает женщине дело, связанное с индустрией красоты. В полицию обращаются сестры-близняшки Яна и Аня. Яна – фанатка здорового образа жизни и постоянная участница всяческих марафонов похудения. Когда она в очередной раз подключается к интернет-челленджу, она пытается заманить в свою «секту» и сестру. Но Аня упирается: спокойствие и лишний кусочек торта ей важнее, чем осиная талия. Ситуация обостряется, когда участницы марафона начинают странным образом погибать…