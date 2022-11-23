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Некрасивая подружка 2019, 13 сезон

Постер к 13-му сезону сериала Некрасивая подружка
Киноафиша Сериалы Некрасивая подружка Сезоны Сезон 13

Некрасивая подружка 12+
Название Похудей или умри
Премьера сезона 23 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 13-й сезон сериала «Некрасивая подружка»

В 13-м сезоне сериала «Некрасивая подружка» отважная следовательница Тоня Остапчук снова в деле. Как будто иронизируя над ее безразличным отношением к собственной внешности, судьба подкидывает женщине дело, связанное с индустрией красоты. В полицию обращаются сестры-близняшки Яна и Аня. Яна – фанатка здорового образа жизни и постоянная участница всяческих марафонов похудения. Когда она в очередной раз подключается к интернет-челленджу, она пытается заманить в свою «секту» и сестру. Но Аня упирается: спокойствие и лишний кусочек торта ей важнее, чем осиная талия. Ситуация обостряется, когда участницы марафона начинают странным образом погибать…

Рейтинг сериала

9.9
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
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Список серий сериала Некрасивая подружка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Серия 1
Сезон 13 Серия 1
23 ноября 2022
Серия 2
Сезон 13 Серия 2
23 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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