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Некрасивая подружка 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Некрасивая подружка
Киноафиша Сериалы Некрасивая подружка Сезоны Сезон 1

Некрасивая подружка 12+
Название Некрасивая подружка
Премьера сезона 15 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Некрасивая подружка»

В 1 сезоне сериала «Некрасивая подружка» кто-то убивает популярного дизайнера-рекламиста. Все улики указывают на его ревнивую любовницу Маргариту, поэтому полиция закрывает это дело в два счета. Женщина отправляется за решетку, но следовательница Тоня Остапчук остается недовольна результатом работы. Благодаря своему нестандартному подходу к расследованиям, она замечает, что не все детали пазла так легко соединяются между собой. Она начинает разрабатывать альтернативную версию и неожиданно выходит на известную клинику пластической хирургии. Выясняется, что вокруг ее главврача смерти происходят подозрительно часто.

Рейтинг сериала

9.9
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
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Список серий сериала Некрасивая подружка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 декабря 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 декабря 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 декабря 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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