В 1 сезоне сериала «Некрасивая подружка» кто-то убивает популярного дизайнера-рекламиста. Все улики указывают на его ревнивую любовницу Маргариту, поэтому полиция закрывает это дело в два счета. Женщина отправляется за решетку, но следовательница Тоня Остапчук остается недовольна результатом работы. Благодаря своему нестандартному подходу к расследованиям, она замечает, что не все детали пазла так легко соединяются между собой. Она начинает разрабатывать альтернативную версию и неожиданно выходит на известную клинику пластической хирургии. Выясняется, что вокруг ее главврача смерти происходят подозрительно часто.