Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Некрасивая подружка 2019, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Некрасивая подружка
Киноафиша Сериалы Некрасивая подружка Сезоны Сезон 4

Некрасивая подружка 12+
Название Любовный квадрат
Премьера сезона 14 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Некрасивая подружка»

В 4 сезоне сериала «Некрасивая подружка: Любовный квадрат» в небольшом российском городке разыгрывается шекспировская драма. Известного предпринимателя и его любовницу кто-то убивает… прямо на глазах у его законной жены и другой любовницы, к которой мужчина хотел уйти. Разбираться в этом многоугольнике отправляется Тоня Остапчук. После неудачи на личном фронте она решает сменить обстановку и едет в другой город, чтобы расследовать преступление. Но на новом месте ее принимают без восторга. Женщина возглавляет самый захудалый отдел, сотрудницами которого являются глупая красотка и несчастно влюбленная дама.

Рейтинг сериала

9.9
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Некрасивая подружка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Серия 1
Сезон 4 Серия 1
14 февраля 2021
Серия 2
Сезон 4 Серия 2
14 февраля 2021
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше