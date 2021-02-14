В 4 сезоне сериала «Некрасивая подружка: Любовный квадрат» в небольшом российском городке разыгрывается шекспировская драма. Известного предпринимателя и его любовницу кто-то убивает… прямо на глазах у его законной жены и другой любовницы, к которой мужчина хотел уйти. Разбираться в этом многоугольнике отправляется Тоня Остапчук. После неудачи на личном фронте она решает сменить обстановку и едет в другой город, чтобы расследовать преступление. Но на новом месте ее принимают без восторга. Женщина возглавляет самый захудалый отдел, сотрудницами которого являются глупая красотка и несчастно влюбленная дама.