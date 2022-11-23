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Некрасивая подружка 2019, 12 сезон

Постер к 12-му сезону сериала Некрасивая подружка
Киноафиша Сериалы Некрасивая подружка Сезоны Сезон 12

Некрасивая подружка 12+
Название Половинка сердца
Премьера сезона 23 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 12-й сезон сериала «Некрасивая подружка»

В 12 сезоне сериала «Некрасивая подружка» сотрудницы «женского отдела» города Ленска продолжают расследовать самые запутанные случаи. В центре событий вновь оказывается талантливая сыщица по имени Тоня Остапчук. Арсения Светлова нашли застреленным в квартире. Пуля угодила в тату, на котором изображена половина сердца. Возлюбленная Арсения заявляет, что ничего не знает о его прошлом – и не имеет ни малейшего представления, у кого из его бывших может быть вторая половинка тату. Однако спустя некоторое время вторую половинку удалось отыскать. Но девушку вряд ли можно внести в список подозреваемых, поскольку ее тоже убили.

Рейтинг сериала

9.9
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
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Список серий сериала Некрасивая подружка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Серия 1
Сезон 12 Серия 1
23 ноября 2022
Серия 2
Сезон 12 Серия 2
23 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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