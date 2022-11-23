В 12 сезоне сериала «Некрасивая подружка» сотрудницы «женского отдела» города Ленска продолжают расследовать самые запутанные случаи. В центре событий вновь оказывается талантливая сыщица по имени Тоня Остапчук. Арсения Светлова нашли застреленным в квартире. Пуля угодила в тату, на котором изображена половина сердца. Возлюбленная Арсения заявляет, что ничего не знает о его прошлом – и не имеет ни малейшего представления, у кого из его бывших может быть вторая половинка тату. Однако спустя некоторое время вторую половинку удалось отыскать. Но девушку вряд ли можно внести в список подозреваемых, поскольку ее тоже убили.