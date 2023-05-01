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Некрасивая подружка 2019, 14 сезон

Постер к 14-му сезону сериала Некрасивая подружка
Киноафиша Сериалы Некрасивая подружка Сезоны Сезон 14

Некрасивая подружка 12+
Название Ищите женщину
Премьера сезона 1 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 14-й сезон сериала «Некрасивая подружка»

В 14-м сезоне сериала «Некрасивая подружка» школьный учитель Ануфриев живет одинокой, скучной и неприметной жизнью. Коллеги считают его убежденным холостяком и занудой… пока мужчину неожиданно не убивают в его собственной квартире. На место преступления приезжает знаток своего дела – опытная следовательница Антонина Остапчук. Женское чутье подсказывает Тоне, что здесь не обошлось без тайной любовницы: в комнате жертвы обнаруживается множество женских вещей. Но вот беда: странную сожительницу ни разу не видел никто из знакомых и соседей учителя. Однако найти ее необходимо, чтобы раскрыть эту тайну.

Рейтинг сериала

9.9
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
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Список серий сериала Некрасивая подружка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Серия 1
Сезон 14 Серия 1
1 мая 2023
Серия 2
Сезон 14 Серия 2
1 мая 2023
График выхода всех сериалов
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