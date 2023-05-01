В 14-м сезоне сериала «Некрасивая подружка» школьный учитель Ануфриев живет одинокой, скучной и неприметной жизнью. Коллеги считают его убежденным холостяком и занудой… пока мужчину неожиданно не убивают в его собственной квартире. На место преступления приезжает знаток своего дела – опытная следовательница Антонина Остапчук. Женское чутье подсказывает Тоне, что здесь не обошлось без тайной любовницы: в комнате жертвы обнаруживается множество женских вещей. Но вот беда: странную сожительницу ни разу не видел никто из знакомых и соседей учителя. Однако найти ее необходимо, чтобы раскрыть эту тайну.