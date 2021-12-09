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Некрасивая подружка 2019, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Некрасивая подружка
Киноафиша Сериалы Некрасивая подружка Сезоны Сезон 6

Некрасивая подружка 12+
Название Шоколадное убийство
Премьера сезона 9 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 6-й сезон сериала «Некрасивая подружка»

В 6 сезоне сериала «Некрасивая подружка: Шоколадное убийство» в городской больнице переполох. Заведующая отделением скоропостижно скончалась из-за отравления редким ядом. За дело берется Тоня Остапчук. Она планирует выйти замуж и бросить любимую работу, но соглашается на последнее «прощальное» расследование. Женщина выясняет, что убитая врач была скромным и необщительным человеком и вела уединенный образ жизни. Но у нее была единственная слабость – огромная любовь к сладостям. Этим и воспользовался преступник, отравив самую обычную шоколадку из магазина. Вот только откуда он знал, что ее купит именно она?

Рейтинг сериала

9.9
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
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Список серий сериала Некрасивая подружка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Серия 1
Сезон 6 Серия 1
9 декабря 2021
Серия 2
Сезон 6 Серия 2
9 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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