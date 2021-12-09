В 6 сезоне сериала «Некрасивая подружка: Шоколадное убийство» в городской больнице переполох. Заведующая отделением скоропостижно скончалась из-за отравления редким ядом. За дело берется Тоня Остапчук. Она планирует выйти замуж и бросить любимую работу, но соглашается на последнее «прощальное» расследование. Женщина выясняет, что убитая врач была скромным и необщительным человеком и вела уединенный образ жизни. Но у нее была единственная слабость – огромная любовь к сладостям. Этим и воспользовался преступник, отравив самую обычную шоколадку из магазина. Вот только откуда он знал, что ее купит именно она?