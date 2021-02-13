В 3 сезоне сериала «Некрасивая подружка: Дело о четырех блондинках» единственный наследник мэра города сильно злит своего влиятельного папу. Он неожиданно бросает невесту из хорошей семьи и заводит отношения с красавицей из эскорт-службы. Пока в известной семье разыгрывается головокружительная драма в стиле сказки про Золушку, в городе начинается череда преступлений. Неизвестный убийца жестоко расправляется с молодыми девушками. Причем всех жертв объединяет редкая красота и весьма сомнительная карьера. Следовательница Антонина Остапчук пытается понять мотивы преступника и остановить убийства.