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Некрасивая подружка 2019, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Некрасивая подружка
Киноафиша Сериалы Некрасивая подружка Сезоны Сезон 3

Некрасивая подружка 12+
Название Дело о четырёх блондинках
Премьера сезона 13 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Некрасивая подружка»

В 3 сезоне сериала «Некрасивая подружка: Дело о четырех блондинках» единственный наследник мэра города сильно злит своего влиятельного папу. Он неожиданно бросает невесту из хорошей семьи и заводит отношения с красавицей из эскорт-службы. Пока в известной семье разыгрывается головокружительная драма в стиле сказки про Золушку, в городе начинается череда преступлений. Неизвестный убийца жестоко расправляется с молодыми девушками. Причем всех жертв объединяет редкая красота и весьма сомнительная карьера. Следовательница Антонина Остапчук пытается понять мотивы преступника и остановить убийства.

Рейтинг сериала

9.9
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
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Список серий сериала Некрасивая подружка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
13 февраля 2021
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
13 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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