В 10 сезоне сериала «Некрасивая подружка» героинь «женского отдела» следственного комитета города Ленска ждут очередные захватывающие приключения, увлекательные расследования и перипетии на любовном фронте. Работать с мужчинами – настоящее наказание. Тоне приходится не только раскрывать за них преступления, но и делать вид, что главные герои здесь они. Подполковник Дювбанов не справляется со своим новым делом в одиночку, и как бы Тоня ни старалась держаться в стороне, ей все равно приходится принять участие в расследовании. Проблема в том, что Дювбанов уже нашел виновного – и явные нестыковки его не волнуют.