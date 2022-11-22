Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Некрасивая подружка 2019, 10 сезон

Постер к 10-му сезону сериала Некрасивая подружка
Киноафиша Сериалы Некрасивая подружка Сезоны Сезон 10

Некрасивая подружка 12+
Название Палата №13
Премьера сезона 22 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 10-й сезон сериала «Некрасивая подружка»

В 10 сезоне сериала «Некрасивая подружка» героинь «женского отдела» следственного комитета города Ленска ждут очередные захватывающие приключения, увлекательные расследования и перипетии на любовном фронте. Работать с мужчинами – настоящее наказание. Тоне приходится не только раскрывать за них преступления, но и делать вид, что главные герои здесь они. Подполковник Дювбанов не справляется со своим новым делом в одиночку, и как бы Тоня ни старалась держаться в стороне, ей все равно приходится принять участие в расследовании. Проблема в том, что Дювбанов уже нашел виновного – и явные нестыковки его не волнуют.

Рейтинг сериала

9.9
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Некрасивая подружка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Серия 1
Сезон 10 Серия 1
22 ноября 2022
Серия 2
Сезон 10 Серия 2
22 ноября 2022
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше