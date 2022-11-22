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Некрасивая подружка 2019, 11 сезон

Постер к 11-му сезону сериала Некрасивая подружка
Киноафиша Сериалы Некрасивая подружка Сезоны Сезон 11

Некрасивая подружка 12+
Название Ключ на дне озера
Премьера сезона 22 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 11-й сезон сериала «Некрасивая подружка»

В 11 сезоне сериала «Некрасивая подружка» жизнь в «женском отделе» города Ленска снова кипит. Главных героинь под руководством талантливой сыщицы Антонины Остапчук ожидают новые опасные расследования. В затопленном автомобиле обнаружили тело женщины. У сотрудников правоохранительных органов возникло множество вопросов. В первую очередь предстоит выяснить, женщина покончила с собой или же погибла в результате трагической случайности. Спустя некоторое время оказывается, что на момент гибели несчастная была без чувств: ее опоили снотворным. В кармане убитой обнаружили ключ...

Рейтинг сериала

9.9
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
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Список серий сериала Некрасивая подружка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Серия 1
Сезон 11 Серия 1
22 ноября 2022
Серия 2
Сезон 11 Серия 2
22 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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