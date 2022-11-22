В 11 сезоне сериала «Некрасивая подружка» жизнь в «женском отделе» города Ленска снова кипит. Главных героинь под руководством талантливой сыщицы Антонины Остапчук ожидают новые опасные расследования. В затопленном автомобиле обнаружили тело женщины. У сотрудников правоохранительных органов возникло множество вопросов. В первую очередь предстоит выяснить, женщина покончила с собой или же погибла в результате трагической случайности. Спустя некоторое время оказывается, что на момент гибели несчастная была без чувств: ее опоили снотворным. В кармане убитой обнаружили ключ...